Cu ce se ocupă şi cât de bogaţi sunt consilierii de la PDL Constanţa

Cu ce se ocupă și cât de bogați sunt consilierii de la PDL Constanța

La alegerile din 10 iunie, democrat-liberalii constănțeni au reușit să obțină trei mandate de consilieri locali și șapte mandate de consilieri județeni. Florin Gheorghe, Iustin Fabian Roman și Sorina Tușa sunt cei trei aleși să reprezinte Partidul Democrat Liberal în Consiliul Local Municipal Constanța. Totodată, Gheorghe Măndilă, Corina Gheorghe, Adrian Doru Sponte, Ionuț Fîntînă, Florin Tudor Gavrilă, Florian Constantin și Valentin Zeicu (care, deocamdată, nu a fost validat) vor reprezenta PDL în Consiliul Județean Constanța. După ce, zilele trecute, "Cuget Liber" a făcut publice averile declarate de consilierii constănțeni de la Partidul Poporului Dan Diaconescu, astăzi, vă prezintă cât de înstăriți sunt cei de la PDL.După cum reiese din propria declarație, cel mai bogat dintre consilierii PDL este Iustin Fabian Roman, director general la o societate comercială. Colecționar de terenuri și case, Iustin Fabian Roman este, împreună cu soția, proprietarul a nouă terenuri intravilane care însumate au 3.491 mp. Ele au fost cumpărate pe parcursul anilor 2002-2012. De asemenea, el mai are o casă de vacanță, cinci case de locuit și două apartamente, unele dintre ele fiind închiriate. Din câte se pare, banii câștigați sunt investiți în bunuri imobile, deoarece la capitolul economii, Roman are doar un depozit bancar în valoare de 30.507 lei. Consilierul local Florin Gheorghe este administrator de firmă. Potrivit declarației sale de avere, deține o casă cu o suprafață de 162 mp cumpărată în anul 2011 și un apartament cumpărat în 2010. De asemenea, mai are două autoturisme, un Peugeot și un Dodge Caliber. Sorina Tușa este de profesie avocat. Ea are două hectare de teren agricol, un apartament cu o suprafață de 78 mp achiziționat în anul 2010, 3/16 dintr-un apartament cu o suprafață de 48 mp moștenit de soțul ei și un autoturism Volkswagen. La capitolul datorii, Sorina Tușa declară că are două credite. Primul are o valoare de 57.000 de euro și a fost contractat în anul 2010, fiind scadent în 2040, iar cel de-al doilea are o valoare de 25.000 de euro și a fost contractat anul trecut, fiind scadent în 2031. Consilierul județean Gheorghe Măndilă este de profesie consilier tehnic-economic la o societate comercială. Nu are casă, nu are mașină, dar deține bijuterii, tablouri, icoane și ceasuri de mână în valoare totală de 50.000 de euro. Nu are bani depuși la bancă, dar, potrivit declarației sale de avere, are un împrumut în valoare de 350.000 de euro acordat în nume personal lui Vasile Cîju. În același timp, are două credite făcute la bănci cu o valoare totală de 260.000 de lei. Corina Gheorghe este director la SC Mamaia și SC Litoral SA. Ea are o casă de locuit moștenită în 2006, bijuterii în valoare de 7.000 de euro și conturi de economii în care a reușit să strângă 4.635 de dolari și 11.231 lei. Democrat-liberalul Adrian Doru Sponte este director adjunct la CNRN Radionav. El deține un teren intravilan cu o suprafață de 500 mp, o casă de locuit care se află încă în construcție, două autoturisme Mercedes, o ambarcațiune și o remorcă. Ionuț Fîntînă este proprietarul a trei hectare de teren agricol în Cogealac, a unei case dobândite prin donație, a unui apartament și a unui autoturism. De asemenea, are un credit făcut pe numele soției, în valoare de 18.022 euro. Consilierul județean Florin Tudor Gavrilă este director la o firmă. Are 3,5 hectare de teren agricol și 1/3 dintr-un apartament, ambele dobândite prin moștenire. Totodată, deține o casă de locuit și un autoturism Subaru-Forest. Potrivit declarației sale de avere, Florian Constantin deține în proprietate două terenuri intravilane. Unul are o suprafață de 981 mp și este situat în comuna 23 August, iar altul are 627 mp și se află în localitatea Valu lui Traian. De asemenea, consilierul mai este proprietarul unui autoturism Toyota fabricat în anul 2006. La capitolul economii, el declară că are două depozite bancare cu o valoare totală de 263.315 lei. Democrat-liberalul Valentin Zeicu nu a fost încă validat pe noua funcție de consilier județean, însă acest lucru se poate întâmpla la prima ședință a Consiliului Județean Constanța. Cu toate acestea, facem publică și declarația lui de avere. Astfel, Zeicu spune că este proprietarul unui teren intravilan de 370 mp, a unei case de locuit și a unui autoturism Peugeot. El mai are bijuterii în valoare de 5.700 de euro cumpărate în perioada anilor 1980-2009. În ceea ce privește economiile, Zeicu are un card deschis în anul 2009 pe care a strâns 35.000 de lei.