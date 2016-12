Cu ce „se laudă“ consilierii municipali de la PNL

„Cuget Liber“ continuă seria articolelor prin care prezintă situația materială a aleșilor locali, dar și jude-țeni, așa cum reiese ea din declarațiile de avere „predate” la Agenția Națională de Integritate. În ediția de astăzi vor fi puse sub lupă „avuțiile” celor trei consilieri municipali ai Partidului Național Liberal. Aflați la primul mandat, noii consilieri liberali Ana Marcu, Ion Virgil Lixandru și Radu Matei au declarațiile de avere „curate”, fără înșiruiri prea lungi de terenuri sau proprietăți. Împrumut de aproximativ 200.000 de euroPreședintele organizației municipale a femeilor liberale, Ana Marcu deține un teren agricol în suprafața de 9,5 hectare, obținut prin contract de vânzare cumpărare în 2003. În ceea ce privește locuințele amintite în declarația de avere, Marcu are o casă în suprafață de 123 de metri pătrați, cumpărată în 2005 și un apartament, achiziționat în 2007 ce se întinde pe aproximativ 70 de metri pătrați. Consilierul liberal nu deține bunuri mobile, colecții de bijuterii sau obiecte de artă a căror valoare să depășească 5.000 de euro și nu are conturi sau depozite bancare. Totuși, la capitolul datorii, Marcu amintește un credit la Bank of Cyprus Româ-nia, realizat în 2009 și cu data scadentă în 2031. Valoarea debitului este de 178.500 de euro. Menționăm că la momentul depunerii declarației, Marcu ocupa funcția de director sucursalei Bank of Cyprus la Con-stanța. Depozite și conturi bancare de peste 150.000 de euroColegul liberalei, Ion Virgil Lixandru, este ceva mai înstărit. Acesta a reușit să cumpere în perioada 2007-2010 patru terenuri, toate situate în localitatea Mereni din județul Constanța. Însumate, terenurile agricole ajung la o suprafață de 116 hectare, din care Lixandru deține o cotă parte de 50%. Nici acesta nu are mașini, obiecte de artă sau biju-terii scumpe. Spre deosebire de colega sa, însă, consilierul liberal are două conturi curente la ING Bank, ambele din 2009, unul dintre ele fiind în valoare de 713 lei, iar cel de-al doilea în valoare de 82.000 de euro. În plus, Lixandru a depozitat în 2012 suma de 90.000 de euro la Banca Mar-fin. Mai mult, la secțiunea plasa-mente, investiții directe și împrumuturi acordate, liberalul amintește două împrumuturi, unul către compania Agertrans SRL în valoare de aproximativ 1,5 milioane, iar cel de-al doilea către SC Euro Vial Woods SRL, în suma de 23.500 de lei. În plus, Lixandru deține acțiuni sau părți sociale în două societăți comerciale. Valoarea acestora la zi este de aproximativ 24.000 de lei. În ceea ce privește veniturile realizate în anul fiscal precedent, consilierul liberal nu a menționat nicio sursă de finanțare, deși la momentul semnării declarației de avere ocupa funcția de director al companiei de echipamente și aparataj electric SC Euro Vial Lighthing SRL. Doar un teren la ConstanțaFiul fostului consilier liberal, Con-stantin Matei, are menționat în decla-rația de avere, doar un teren intravilan în județul Constanța. Suprafața de 382 de metri pătrați a fost obținută în anul 2011, prin contract de vânzare cumpărare. La secțiunea destinată veniturilor aferente anului fiscal precedent, Radu Matei amintește suma de 9.638 de lei provenită din activitatea desfășurată în cadrul SC Green Survey SRL. De asemenea, din partea SC The Green Seas World SRL, Matei a obținut dividende în valoare de 2.160 de lei. Matei este vicepreședintele Biroului Teritorial al Tineretului Național Liberal din Con-stanța, iar la momentul semnării declarației de avere și a celei de interese, acesta era asociat și administrator în cadrul companiei SC The Green Seas World SRL, din Portul Constanța.