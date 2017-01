Cu ce "poveşti" vrea Mazăre să candideze din nou

3

doresc sa protestez impotriva nesimtirii primarului, a parazitismului angajatilor primariei si neimplicarea generala a instiutiilor subordonate primariei

1, sa va fie rusine ca orasul asta e plin de maidanezi si gropi de gunoi ,se vede cu ochiul liber inmultirea hoardelor de caini vagabonzi care nu ezita sa atace pe oricine atunci cand sunt flamande,2,politia locala nu se implica cu mai nimic in solutionarea problemelor ,scandalurilor nocturne,in schimb avem impanzirea orasului cu sute de carciumi, bodegi, spelunci si cluburi in care se practica non-stop prostitutia si ipsa oricarei sigurante pe strazile si trotuarele orasului si in cartiere, in special noaptea cand cohortele de infractori si de interlopi ataca nefericitii aflati in calea lor3,majoritatea angajatilor primariei freaca menta in birouri,..sunt doar cateva din nemerniciile aruncate asupra bietilor constanteni de cand a venit ciiuma mazareasca