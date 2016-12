Cu ce oameni intră Christian Gigi Chiru în campania electorală

6

Fara prea multe comentarii...

...daca domnul chiru &comp.vor obtine un scor care va cuprinde 2 cifre,va fi un succes imens...oricum,parerea mea este ca,la fel ca si PNTCD cu care s-a infratit aiurea in tramvai, probabil numai pt. "mascarea" culorii si a "insuccesurilor" pedelistice repurtate in ultimii 3 ani ( cam de cand am inceput si eu sa păreroologesc...),la fel ca PNTCD dupa guvernarea din Conventia Democratica,,PDL,cel putin cel constantean,nu va mai conta pe scena mișculațiilor politice constănțene...nu că acum ar conta...dar presa constănțeană se încăpățânează să inducă acest sentiment....păcat,mare păcat...părerea mea,zic și eu,așa... hidra roșie ne va suge snaga încă 4 ani...și-apoi...