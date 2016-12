Cu ce iniţiative a venit deputatul constănţean Florin Gheorghe

1

initiative moarte ,rezultate pe masura

Toti parlamentarii , indiferent de culoarea politica produc doar vorbe si fac propuneri care n-au nici o legatura cu viata reala a cetatenilor , cu nevoile lor .Propunerile vizeaza intotdeauna acordarea a tot felul de avantaje , de gratuitati , fara sa se intrebe nimeni cine le va plati .Cand ajungi prin redistribuire in Parlament , inseamana ca e ceva in neregula in politica romaneasca .Dl deputat Florin face parte din categoria anonimilor din PDL care n-a avut nici o initiativa , care n-a facut nimic bun pentru organizatie , ba dimpotriva , prin tot ce a facut sau n-a facut , a dus PDL Constanta in anonimat , adica la conducerea acestei organizatii de catre dl Chiru , un alt " ales " al neamului . Dl deputat Florin face parte din categoria mediocritatilor politicianiste care nenorocesc Romania . Datorita acestora pot ajunge unii ca Ponta - copy si Cacarau sa " conduca " Romania .