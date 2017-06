Cu ce echipă porneşte la drum noul lider al PNL Constanţa, Bogdan Huţucă

Cu ce echipă pornește la drum noul lider al PNL Constanța, Bogdan Huțucă

Noul lider al liberalilor constănțeni, Bogdan Huțucă, a fost de-semnat după ce Gheorghe Dragomir, cel care a fost președinte începând cu anul 2005, și-a depus mandatul și a anunțat că nu va mai candida pentru nicio funcție în viitorul BPJ al PNL Constanța.În urma centralizării celor 629 voturi valabil exprimate, noul președinte al Filialei PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, a primit 580 de voturi, în timp ce contracandidata sa, consilierul local Mihaela Andrei, a primit 41 de voturi. Din totalul voturilor valabil exprimate, opt voturi au fost anulate. Funcția de prim-vicepreședinte Domeniul Strategii Politice și Comunicare a revenit lui Septimiu Bourceanu, care a primit 507 voturi, în timp ce contracandidatul său, Cătălin Anghel, a primit 60 de voturi. Prim-vicepreședinte Domeniul Politici Publice a fost ales Vasile Delicoti, care a primit 595 voturi.Totodată, noul Birou Politic are în conducere opt vicepreședinți, respectiv George Scupra (545 voturi) - Departamentul pentru Strategii și Relații Politice, George Muhscină (478 voturi) - Departa-mentul Imagine, Comunicare, Relații cu mass-media și Purtător de Cuvânt, Marian Crușoveanu (442 voturi) - Departamentul pen-tru Politici Economice, Mediul de Afaceri, Dezvoltare Regională și Fonduri Europene, Robert Șerban (590 voturi) - Departamentul pentru Politici Sociale, Relații cu Sindicatele, Patronate, Organizații neguvernamentale și Grupuri de cetățeni, Liviu Negoiță (476 vo-turi) - Departamentul pentru Politici privind Administrația Publică, Justiție, Siguranță Națională, Ordine Publică și Siguranța cetățeanului, George Niculescu (451 voturi) - Departamentul pentru Politici în Agricultură, Silvicultură, Mediu și Dezvoltare Rurală, Cristian Radu (452 voturi) - Departamentul pen-tru Politici în Educație, Cercetare, Cultură, Culte, Minorități, Sport și Iulian Soceanu (590 voturi) - Departamentul pentru Politici în Sănătate.În plus, pe lângă aceștia, Biroul Politic Județean al PNL Constanța mai are și 15 membri, respectiv Ancuța Belu, Stelian Bucovală, Paraschiva Demirel Bobe, Marian Gălbinașu, Marian Iordache, Mugur Mitrana, Sorin Mocianu, Gheorghe Moldovan, George Nicola, Constantin Purcărea, Radu Matei, Valentin Stanciu, Dorina Șerbănescu, Petre Urziceanu și Cristian Zahariuc. De asemenea, trezorier a fost ales Marius Pricopie (515 voturi), în timp ce președinte al Comisiei Județene de Onoare și Arbitraj a fost ales Toni Bobe (515 voturi), iar președinte al Comisiei Jude-țene de Cenzori - Dumitru Mergiani (513 voturi).v v vLa Comitetul de Coordonare Județean al Filialei PNL Constanța au participat, pe lângă delegați din toate organizațiile locale liberale din județ, prim-vicepreședintele PNL, Teodor Atanasiu, și secretarul general al PNL, Cristian Bușoi.