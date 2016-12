Cu ce candidaţi intră în competiţia electorală PSD Constanţa

3

Nimic despre performanta

Pe profesori i-ati rastignit pe cruce.I-ati pus sa dea examene dupa examene,le cereti performanta ,le cereti experienta in domeniu,le cereti tot felul de CV-uri.Pe doctori i-ati facut albie de porci.Si toate astea pentru o majorare de salariu de 15 % si o pensie de max. 300 euro.Peste 4 milioane de romani au plecat din tara.Tinerii au plecat sau au in plan sa plece.Pe baietii astia din fruntea statului nu-i intrebati nimic.Nu i-ati intrebat ce au facut in mandatul anterior.Nu i-ati intrebat cum si-au marit pensiile cu 1000 de euro pentru 3 mandate de parlamentar,nu i-ati intrebat cum arata orasul.Nimic.La ei este suficienta o recomandare de la partidul lu' peste si averea lui taticu,plamadita din afaceri cu statul.Uitati-va la rânjetul lor stupid.Dupa ranjetul din poza se vede ca sunt idioti.Votati-i la pachet.Astia sunt oameni cu scarba fata de propria lor meserie.Astia nu stiu sa faca nimic daca nu ar exista averea lu' taticu sau meseria de politician.Pun pariu ca sunt "toba" de carte,au diplome peste diplome,studii peste studii.Dar nu i-a pus nimeni sa dea un examen.De exemplu,m-am uitat pe CV-ul lui Fagadau.Am vrut sa vad ce stie sa faca pentru ca avem nevoie de un administrator la asociatia de proprietari.Nu-i de nasul nostru.E plin de diplome universitare,mai lipsesc gradele de colonel si doctoratul la "facultatea" maresalului Oprea.Dar nimeni nu stie unde a teminat facultatea acest colectionar de diplome si mai ales nu cunoastem un coleg de facultate cu Fagadau.Nu conteaza,baiatul asta are doctrina si este recomandat,de Mazare.Papusarii din poza au nevoie acum de legitimitate.Dati-le putere si legitimitate ca sa-si mareasca pensiile si veniturile personale.