Cu ANI pe urmele sale, Mazăre se gândeşte să-şi ia casă în Brazilia

Cu ANI pe urmele sale, Mazăre se gândește să-și ia casă în Brazilia

În timp ce ANI cere Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța să-l verifice pe primarul Mazăre pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, edilul-șef al Constanței recurge la deja tradiționalele… „fumigene”: iese într-o conferință de presă și anunță, nu suficient de hotărât, însă, că dacă în al doilea tur al prezidențialelor câștigă Băsescu, el se gândește să nu mai candideze pentru un nou mandat și, mai mult, să renunțe și la actualul și să se mute în Brazilia. Primarul Constanței, pesedistul Radu Mazăre, a susținut, ieri, o conferință de presă. Un fel de conferință. Ajuns cu 45 de minute întârziere la eveniment, șeful administrației publice locale constănțene a ținut să facă niște precizări referitoare la faptul că Agenția Națională de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța în vederea efectuării de cercetări vizavi de săvârșirea, de către primar, a infracțiunii de conflict de interese. Infracțiunea de conflict de interese este prevăzută și pedepsită de Articolul 2531 din Codul Penal. Potrivit informațiilor publicate pe HotNews, ANI a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că s-a autosesizat „în conformitate cu dispozițiile art. 4, alin. (2) din Legea 144/2007, republicată, în urma publicării pe site-ul „www.hotnews.ro” din data de 30.07.2009, respectiv 13.08.2009, precum și în ziarul „Curentul” din data de 24.08.2009\", a unor articole referitoare la contractele încheiate între Primăria Constanța și compania Soti Cable Neptun. Concret, ANI susține că Mazăre, în calitate de primar al municipiului Constanța, ar fi încălcat dispozițiile legale care fac referire la conflictul de inte-rese. De asemenea, primarului i s-a comunicat faptul că a fost declanșată procedura de veri-ficare a respectării dispozițiilor legale referitoare la completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese, dar a fost înștiințat și despre drepturile sale de a lua cunoștință de actele și lucrările dosarului și, așa cum se precizează pe HotNews, „de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta orice elemente justificative pe care le consideră necesare”. Menționând că, pe data de 12 noiembrie, Mazăre a fost prezent, alături de avocatul său, la sediul ANI, acolo unde „a pus la dispoziția inspectorului de integritate trei contracte de servicii de publicitate”, Agenția Națională de Integritate explică: „Contractele au fost încheiate de către Municipiul Constanța, în calitate de «Achizitor», prin reprezentantul legal Mazăre Radu Ștefan, și S.C. Telegraf Advertising S.R.L. Constanța, în calitate de «Prestator», reprezentată de către domnul Strutinsky Sorin, două având ca obiect executarea de servicii de «publicitate prin radio» pe o perioadă de câte un 1 an, iar cel de-al treilea, servicii de publicitate media prin presa scrisă, pe o perioadă de 4 ani, valoarea totală a acestor contracte fiind în cuantum de 4.065.367,60 lei”. În continuare, ANI susține că în urma verificărilor s-a constatat că Mazăre a efectuat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, „fapte de comerț, în sensul codului comercial, cu aceiași parteneri de afaceri, foști sau actuali asociați”. Agenția specifică și faptul că, „pe cale de consecință, între asociați s-a realizat o legătură comercială prin efec-tuarea de acte de comerț, contractul de societate fiind prin el însuși manifestarea de voință prin care asociații constituie prin aporturi individuale un fond comun destinat unor activități lucrative, desfășurate împreună, prin îndeplinirea de acte de comerț, în scopul de a împărți foloasele realizate”. În pofida faptului că primarul Constanței a declarat ieri, foarte detașat, că nu a încălcat prevederile legale din moment ce el nu a avut vreun beneficiu în urma semnării contractelor de publici-tate cu Soti Cable Neptun, Agenția Națională de Integritate subliniază, la finalul comunicatului de presă, că „aspectele enumerate mai sus constituie indicii temei-nice privind săvârșirea de către domnul Mazăre Radu Ștefan a infracțiunii de conflict de inte-rese, prevăzută și pedepsită de art. 2531, Cod Penal”. Șeful administrației de la malul mării a mai specificat, ieri, că berăria în cadrul căreia este acum asociat cu Strutinsky nu are legătură cu acele contracte de publicitate încheiate cu Soti Cable Neptun pentru că el și-a cesionat acțiunile încă din martie 2002. Gura păcătosului… În fapt, edilul-șef al Constanței nu a făcut ieri decât să explice, pe un ton destul de plictisit, că va aștepta ca Parchetul să îi solicite actele necesare iar, ulterior, ca instituția să decidă neînceperea urmării sale penale (NUP). Curios a fost, însă, faptul că Mazăre a declarat ieri, probabil din veșnicul reflex de a da vina pe o persecuție politică marca Băsescu, că se aștepta „la o ultimă zvâcnire din partea slugilor președintelui Iliescu”. Iliescu? „Am s-o iau de la-nceput”, a reacționat, în ralanti, primarul urbei. Așa numita confuzie Iliescu-Băsescu nu a funcționat și mai târziu, atunci când același Mazăre care, potrivit propriilor sale declarații, nu are „toate țiglele pe casă”, a afirmat că nu-și dorește să îmbătrânească în politică, asemenea lui Ion Iliescu. Deh, octogenarii social-democrați nu mai sunt pe placul celor mai tineri, nici măcar al lui Mazăre… Cu sau fără ANI, mesajul lui Mazăre a fost, însă, altul și anume că, dacă Traian Băsescu mai câștigă un mandat de președinte, el nu va mai candida pentru Primăria Constanța și, mai mult, ia în calcul și să renunțe la actualul mandat de edil-șef. Pe cale de consecință, am putea concluziona că actuala campanie pentru turul doi al alegerilor va fi una prin definiție a mani-pulărilor ordinare sau… nu va fi deloc. „Dacă Băsescu iese președinte în continuare o să-mi iau o casă în Brazilia și o să mă mut acolo. Aici nu mai stau ca să mă ancheteze din două în două zile”, a afirmat pesedistul Radu Ma-zăre, dar fără a-și lua un angajament în sensul acesta. Multe spune omul în campanie…