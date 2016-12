CSM: „Victor Ponta afectează independenţa justiţiei“

CSM: „Victor Ponta afectează independența justiției“

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii și-a însușit, ieri, raportul Inspecției Judiciare potrivit căruia declarațiile premierului Victor Ponta despre condamnarea lui Adrian Năstase și celeritatea soluționării unor sesizări penale au afectat independența sistemului judiciar. Raportul Inspecției Judiciare a fost prezentat ieri, în Plenul CSM. În favoarea însușirii de către CSM a raportului Inspecției Judiciare a votat majoritatea membrilor Consiliului.„Declarațiile premierului afectează independența justiției, inducând în rândul populației un sentiment de neîncredere”, a declarat pentru Mediafax purtătorul de cuvânt al Inspecției Judiciare, Tamara Manea.Consiliul Superior al Magistraturii a sesizat, în 8 ianuarie, Inspecția Judiciară în cazul declarațiilor făcute de premierul Victor Ponta atât despre condamnarea lui Adrian Năstase, cât și despre celeritatea soluționării unor sesizări penale.În sesizarea transmisă Inspecției Judiciare, Secția pentru judecători a CSM arăta că declarațiile premierului au caracter politic, „iar în raport cu principiul separației puterilor în stat, Consiliul nu poate interveni în disputele de natură politică”.Purtătorul de cuvânt al Inspecției Judiciare, declara că în urma sesizării primite de la Consiliul Superior al Magistraturii, IJ va analiza dacă au fost aduse atingeri sistemului judiciar prin declarațiile făcute de premier în 6 ianuarie. În cadrul acestor verificări vor fi avute în vedere și declarațiile premierului Victor Ponta privind sesizările trimise de Guvern la DNA.„Sunt convins de independența justiției“Premierul a declarat, ieri, imediat după verdictul CSM, că este „convins” că justiția este atât de independentă încât nu poate fi influențată nici de el și nici de „cel care are cheile justiției”.„Sunt convins că populația are mare încredere în justiție (...) Eu sunt liniștit de faptul că justiția este atât de independentă încât, în mod sigur, nu poate fi influențată de nimeni, nici de cel care are cheile justiției, nici de mine, de nimeni. Sunt atât de convins de independența justiției din România și de faptul că nici dacă ai cheile justiției nu se întâmplă nimic, ea tot independentă rămâne, încât e foarte bine”, a spus Victor Ponta.