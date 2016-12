Gheorghe Frigioi:

„Crucea va redeveni comuna trandafirilor“

În prag de alegeri, primarul localității Crucea, Gheorghe Frigioi, ne-a vorbit despre planurile pe care le are cu localitatea în eventualitatea în care va câștiga un nou mandat, precum și despre realizările de până acum. Modest din fire, Frigioi a menționat că urăște expresiile de genul „am făcut” sau „promit că voi face”, preferând să se lase la judecata „dumnezeului din această perioadă: electoratul”.„Am făcut 75% din ce mi-am propus, dar nu am terminat“Întrebat dacă după trei ani și jumătate de mandat se declară mulțumit de munca pe care a depus-o la conducerea administrației locale, Frigioi a menționat: „Per total cred că am realizat 75% din ceea ce mi-am propus în 2008, însă în cel mai scurt timp vom încheia proiecte pe care le avem în desfășurare. Astfel, zic eu, vom atinge procentul de 100%. Asta nu înseamnă că treaba mea este încheiată. Consider că putem aduce și alte proiecte în localitate, proiecte care să răspundă necesităților oamenilor. De altfel, cred că așa trebuie construită o platformă electorală, nu pe visele celui care se dorește a fi primar, ci pe dorințele și nevoile oamenilor. Dacă ne ajută Dumneuzeu, și cum în cazul nostru, dumnezeul este electoratul, vom reuși să ne continuăm activitatea cu inițiative noi și le vom putea încheia și pe cele demarate deja”.„Am reușit reabilitarea școlii în care nu s-a investit din 1970“Referitor la proiecte aflate în desfășurare la momentul actual, Frigioi a menționat că majoritatea reprezintă inițiative ample, care vor spori la dezvoltarea localității.„Pe măsura 3.2.2. privind dezvoltarea satelor avem un proiect în valoare de 2,4 milioane de euro în care sunt prinse mai multe lucrări de infrastructură și de reabilitare a unor clădiri importante. Proiectul este finalizat în proporție de 50%, dar cred că până la venirea verii vom termina cu tot: asfaltarea străzilor, realizarea Căminului de Bătrâni din localitatea Stupina și dotarea Căminului Cultural din Crucea”, a declarat primarul.În plus, Frigioi a menționat că așteaptă finalizarea unui proiect de suflet prin care se lucrează la reabilitarea școlii din localitate. Potrivit primarului, clădirea nu a beneficiat de niciun fel de investiție de mai bine de 40 de ani. La momentul actual aceasta a fost schimbată la față, începând de la acoperișuri și până la finisajele interioare. De altfel, spune Frigioi, cei care sunt implicați în acest proiect nu mai au foarte mult de lucrat, iar când vremea va permite, vor fi executate și finisajele de exterior rămase. Întreaga inițiativă a fost realizată prin Banca Mondială și a costat 2,5 milioane de lei.Tot pe partea de învățământ, Frigioi a amintit proiectul Ministerului Educației Cercetării și Tineretului prin care se dorește construcția unei grădinițe moderne și dotate.„Partea noastră a fost îndeplinită deja, în sensul că am pus la dispoziție terenul pe care urmează să fie amplasată construcția. Sperăm ca lucrările să fie demarate cât mai repede. Actualmente, finanțatorii sunt în stadiul de licitație”, a explicat primarul.„Ca primar, culoarea politică are mică importanță“Cu privire la viitoarele inițiative, Frigioi a specificat faptul că are în vedere o serie de lucrări care țin de estetica localității. În primă fază, explică edilul, se vor executa lucrări de schimbare a bordurilor din localitățile aflate pe Drumul European, respectiv din Crucea, Gălbiori și Stupina. De asemenea, se vor reamenaja spațiile verzi existente și vor fi create unele noi, pline cu vegetație ornamentală, și în mod special cu trandafiri.„Localitatea noastră era recunoscută drept comuna trandafirilor și vreau să își recâștige acest nume. Nu vor fi doar trandafiri roșii. Nu sunt adeptul unor astfel de acțiuni. Dacă veniți la mine în birou veți vedea că predomină culoarea portocaliu. Ca primar nu ești influențat de culoarea politică. Trebuie să fii ghidat de dorințele și necesitățile oamenilor, pentru că ei decid dacă meriți sau nu votul de încredere”, a explicat primarul.Întrebat cum vede desfășurarea alegerilor care urmează, Frigioi a explicat: „Sper ca alegerile să desfășoare corect și legal. Întotdeauna am considerat că respectul față de oameni este cel mai important. Din punctul meu de vedere primarul nu este conducătorul unei comunități, ci reprezentantul acesteia. Când vrei să candidezi pentru o astfel de funcție trebuie să le dovedești celor pe care vrei să îi reprezinți că se pot baza pe tine și că ești capabil să răspunzi dorințelor lor”.Cu privire la nevoile reale ale oamenilor și solicitările venite din partea acestora către primarul lor, primarul pesedist a menționat că pe întreg mandatul a încercat să răspundă nevoilor globale ale locuitoriilor comunei Crucea. Un exemplu concludent este cel privind crearea unor locuri de muncă.„Deși nu-mi place să mă laud, vă spun că și partea aceasta a fost abordată. Există deja un siloz pentru depozitarea cerealelor, va mai fi construit unul până la vară. Vom avea un centru de vinificație, există parcurile eoliene, nu ne putem plânge din acest punct de vedere”, a menționat Gheorghe Frigioi.