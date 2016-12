Cristinel Dragomir a rămas fără funcţie în PSD. Cine i-a luat locul

4

Sa ne bucuram !

Sunt impresionat de rabdarea de care a dat dovada nea Gica . Dupa atatia ani de facut foamea la un partid inventat , pentru voturile romanilor naivi ( care si-au inchipuit ca si la noi se poate ca in Occident ! ) , se reintoarce la matca , dar nu oricum , ci cu o zestre consistenta , de fapt , un tabel cu 700 de nume de romanasi pro-pesedisti ! Cineva zicea ca PSD-ul va decadea cu nea Gica in conducere si cred ca are ceva-ceva dreptate . Putina . De fapt , PSD-ul a inceput sa decada cam de mult ... PSD-ul a inceput sa decada atunci cand a devenit o gasca si nu un partid modern european , un partid dedicat celor multi . Ca niciodata nu a fost un partid european , se stie din 1989 , iar dovezile au curs continuu pana astazi . Totusi , in epoca Mazare , partidul a ajuns la maxima dezvoltare -ma refer aici la rezultatele in alegeri - plus faptul ca a tractat in parlament , pe langa propriile nulitati si pe ratatii liberali , sub sigla USL ... Radu Mazare si Nicusor Constantinescu au dus PSD Constanta pe culmile succesului in alegeri ! Atat la locale cat si la parlamentare , inclusiv pentru Parlamentul European ... Tot in epoca lor , PSD-ul si-a perfectionat pana la detalii , componenta mafiota pre-existenta , reusind sa viruseze intregul spectru politic constantean . Am putea da nenumarate exemple , de la toxicul USL , cu intelegerile mizerabile dintre dioscurii Mazare-Nicusor si Dragomir-Hasotti , pana la barbutul jucat de aceiasi mascarici politici , la constituirea Consiliului Judetean , a Consiliului Municipal si a consiliilor locale in judet . Indiferent de partid -urmariti personajele - clanurile mafiote sunt aceleasi , apucaturile sunt aceleasi , iar la butoane sunt tot ei si tot ei decid cum praduiesc banii publici . In niciun caz in beneficiul celor multi , corecti si in nevoie reala , si care , au cam inceput sa se dumireasca pe cine au votat , pe cine o sa voteze ... Daca o sa mai voteze ...