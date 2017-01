Cristinel Bîgiu, șeful CJ Buzău, va fi exclus din PSD

Biroul Permanent Național al PSD a aprobat, astăzi, în unanimitate demararea procedurilor de excludere din partid a președintelui Consiliului Județean Buzău, Cristinel Bîgiu, a anunțat președintele formațiunii, Victor Ponta. "Am propus și BPN a aprobat în unanimitate demararea procedurilor statutare de excludere din partid a domnului Bîgiu de la Buzău. Am anunțat foarte clar că, de acum încolo, toleranța noastră față de fapte de corupție trebuie să fie zero și atitudinea noastră să fie în acest sens. Și acest lucru prefigurează una dintre schimbările esențiale pe care PSD trebuie să le dezbată și din punctul meu de vedere să le adopte la congresul pe care îl vom avea în primăvara anului viitor", a precizat Victor Ponta, citat de Agerpres. Judecătorii de la Tribunalul București au decis duminică seară arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Cristinel Bîgiu, acuzat de procurorii DNA de luare de mită. În același dosar a fost arestat și Florin Colgiu, finul șefului CJ Buzău și președinte TNL Buzău, acuzat de complicitate la luare de mită, în formă continuată.