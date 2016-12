Cristina Dumitrache, singurul parlamentar constănţean ce a semnat proiectul lui Remus Cernea

Cristina Dumitrache, singurul parlamentar constănțean ce a semnat proiectul lui Remus Cernea

Deși mulți susțin că inițiativa promovată de deputatul Colegiului 9, Remus Cernea, privind parteneriatul civil este foarte bună pentru că vine în ajutorul cuplurilor care trăiesc de ani de zile împreună dar nu sunt cununate civil, doar șapte parlamentari au avut curajul de a semna acest proiect. Mai exact, este vorba despre șase bărbați, Liviu Harbuz (PSD), Marius Manolache (PSD), Răzvan Rotaru (PC) și independenții Ion Scheau, Răzvan Tănase și Marian Cristinel. Celor șase li s-a alăturat doar o singură femeie și aceasta este constănțeanca Cristina Dumitrache de la PSD.Din câte se pare, cei șapte parlamentari au citit cu atenție expunerea de motive și au observat că în proiect este vorba despre cuplurile care conviețuiesc împreună dar fără acte civile, mai exact în concubinaj, ci nu doar de homosexuali sau lesbiene, așa cum lasă anumite persoane să se creadă. Remus Cernea spune că proiectul legii parteneriatului civil va veni în ajutorul cuplurilor care nu și-au oficializat relația, indiferent de orientarea sexuală.„Cred că ar fost mai mulți parlamentari care să semneze acest proiect, dar nu a mai fost timp pentru că s-a intrat în vacanța parlamentară. Mai sunt și parlamentari care au spus că vor susține proiectul însă nu au dorit să semneze, așa cum este Crin Antonescu. Eu cred că este nevoie de o astfel de legislație, cred că este o legislație care va veni în ajutorul foarte multor cupluri care trăiesc împreună, dar care nu și-au oficializat relația prin căsătorie”, a declarat Remus Cernea pentru „Cuget Liber”.Prin inițiativa sa, deputatul crede că va aduce bucurie multor cetățeni care trăiesc împreună, dar care nu au ajuns în fața stării civile. „Conform estimărilor, sunt aproximativ un milion de cetățeni români care trăiesc în forme de asociere nerecunoscute deocamdată de lege și pe care parteneriatul civil ar putea să le reglementeze și cred că acest lucru ar putea fi foarte bun pentru România și pentru foarte mulți cetățeni”, a mai precizat Cernea.Deputatul speră să obțină susținerea grupurilor PDL și PSD, motivând că este o lege nediscriminatorie, care este adoptată de 16 state europene. „Parteneriatul civil este introdus în Europa în numeroase țări, aproximativ 16 țări deja au legislație în acest domeniu. Sper ca legea să obțină susținerea grupurilor PSD și PNL și poate și a altor grupuri pentru că este o lege nediscriminatorie care va permite celor doi parteneri, indiferent de orientarea lor sexuală, să poată, spre exemplu, să obțină credite însumând veniturile amândurora, să poată să-și lase moștenire, pentru că pe parcursul mai multor ani de conviețuire e posibil să acumuleze anumite bunuri, anumite proprietăți și este normal ca atunci când unul dintre ei dispare să poată să lase moștenire celuilalt, altfel familia celui dispărut ar urma să preia bunurile respective, ceea ce este incorect. De asemenea, în cazul în care unul dintre parteneri trebuie să apeleze la facilități de sănătate, are nevoie de îngrijire de sănătate, poate beneficia de aceasta în baza asigurării de sănătate a celuilalt partener”, a mai declarat parlamentarul.Potrivit inițiativei legislative, contractul de parteneriat civil se încheie sub formă autentică, se semnează de cei doi parteneri în fața notarului public din circumscripția Curții de Apel pe raza localității în care cel puțin unul din cei doi parteneri își are domiciliul sau reședința și se înregistrează într-un registru special numit „Registru pentru evidența parteneriatelor civile”, ținut la notarul public respectiv.Totodată, parteneriatul civil se încheie în următoarele condiții: partenerii să aibă cel puțin 18 ani împliniți, cel puțin unul dintre parteneri este cetățean român sau este cetățean străin sau apatrid cu domiciliul în România și nici unul dintre parteneri nu este căsătorit sau parte într-un alt parteneriat civil.