Cristina Brânzoi şi Maria Magiru vor să promoveze proiectele culturale în Consiliul Judeţean Constanţa

Cristina Brânzoi și Maria Magiru vor să promoveze proiectele culturale în Consiliul Județean Constanța

Dacă în mandatul trecut (2004-2008), în Consiliul Județean Constanța (CJC) au reușit să se impună șase femei, de data aceasta, județul are doar patru reprezentante în CJC. Două dintre ele, Cristina Brânzoi (PD-L) și Maria Magiru (PSD) și-au manifestat, până acum, interesul pentru promovarea proiectelor culturale. Deși a trecut un an de mandat și nu a depus niciun proiect până în acest moment, Brânzoi a declarat că a pregătit câteva proiecte de hotărâri pentru a veni în spriji-nul culturii constănțene și al turismului. Ea a mai spus că se înțelege „destul de bine” cu ceilalți colegi din Comisia de turism, agroturism, comerț, servicii publice și agrement. Din această comisie mai fac parte vicepreședintele CJC, Cristian Darie, social-democrații Laurențiu Marin, Ilie Hondorea-nu și Radu Babuș, democrat-liberalul Dionisie Culețu și liberalul Adrian Bratu. „Nu ar strica să avem o comunicare mai bună și mai multă bunăvoință”, a mai remarcat ea, admițând că au existat mai multe situații când inițiativele consilierilor nu au intrat pe ordinea de zi din „rea-voință pur și simplu”. „Suntem puține în CJC” Și consilierul social-democrat Maria Magiru a recunoscut că există puține femei în Consiliul Județean. „Suntem puține în Consiliu”, a punctat ea cu regret. Magiru este la al doilea mandat și a mărturisit că, în primii ani, a întâmpinat mai multe greutăți în raport cu instituțiile subordonate CJC. „Mi-a fost mai greu în primul mandat. Atunci, nu am lucrat foarte bine cu Direcția de Cultură. Cred că dificultățile de colaborare au apărut pentru că ei erau la început. Era o direcție nou înființată și ei erau tineri și nu cunoșteau foarte bine problemele din cultură. Însă acum au învățat și fiecare știe ce trebuie să facă. Acum, ne-am obișnuit și lucrăm bine împreună”, a mai precizat ea. Magiru a mai spus că se înțelege foarte bine cu ceilalți colegi din Comisa pentru Cultură, învățământ și sport. Din această comisie fac parte și pesediștii Niculae Peride, Gheorghe Mihăieși, Petrică Munteanu, democrat-liberalul Mihai Petre și liberala Doina Carp. „Discutăm foarte deschis și niciodată nu am avut discuții aprinse”, a remarcat Maria Magiru. Și în acest mandat, Magiru vrea să promoveze cultura tradițională. Ea a declarat că, la propunerea sa, în mandatul trecut, a fost inițiat un proiect privind organizarea unui Muzeu al Satului Dobrogean. Magiru intenționează să continue acest demers și în actualul mandat, după ce s-au făcut deja primii pași de amenajare a muzeului, în apropierea Mănăstirii Dervent. Totodată, ea vrea să acționeze pentru „revigorarea activității căminelor culturale”.