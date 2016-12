Cristian Radu, primarul Mangaliei: "Vom da case la tineri!" Paul Foleanu acuză: "Promisiuni nerealiste"

1

Atentie...mare atentie ! Va avertizez ca ingineria asta electorala cu locuinte pentru tineri a fost inventata de PSD.Minciuna este marca inregistrata de PSD.Nu are voie sa o dezvolte nimeni in afara de Mazare,Fagadau sau cei cu carnet de partid in pesede.Cand aveti in fata trei trandafiri inseamna ca ati fost inselat in litera si in spiritul legii electorale.Paul Foleanu este indreptatit sa se revolte pentru pentru ca este membru pesede.Domnule Cristian Radu,daca insistati ajungeti la Cremeanal.Va rog sa-mi stregeti comentariul.Cred ca Dragnea ma baga la defaimarea partidului.