Cristian Radu câştigă Primăria Mangalia

Felicitari Radule,sper sa faci treaba buna. Am sperat sa fiu votat eu pt ca stiu ca sunt prea multi prosti care nu pot sa faca o alegere prea buna,se pare ca m-am inselat amarnic Eu si camarila mea tiganeasca (Sebat,Raim,Sinan ,etc.) trebuie sa ne obisnuim cu gandul ca nu ne mai merge. Sebat va trebui sa isi ia gandul de la excroheriile pe care i-le-am propus. Pe Raim nu il mai scapa nimeni de la puscarie Sper ca eu sa scap,am avere o sa dau incontinuare oricat ca sa scap.Am cui sa dau spaga e plin de corupti in Justitie si in Politie la Mangalia. Ma retrag sper sa uitati repede de mine (ca v-am tinut in frig si mi-am batut joc de toata lumea doar ca sa ma razbun) Adio ! ! !