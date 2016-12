Cristian Preda, despre PDL: Dumnezeu cu mila! Ne trebuie urgent candidat pentru prezidenţiale

1

Si daca se va gasi candidatul ,si daca se va grabi analiza la un congres sau se va ajunge la un acord tacit,ce se va intampla ? NIMIC ! Nu va exista schimbare atata timp cat soarta Romaniei este lasata pe mana asistatilor sociali,a pensionarilor si salariatilor de la bugetul public,mai numerosi de doua ori decat cei din sectorul privat.Daca mai adaugam coruptia,nepotismul,incompetenta liderilor,,demagogia si alte asemenea racile cultivate cu sarg de 22 de ani,ne putem face o idee de ce asteapta in viitor.Visam in continuare la conducatorul mesianic,boala de veacuri a poporului romanesc. In final este vorba de marea schimbare care nu este dorita de nimeni.Cine s-o faca ? Ce schimbare poate avea loc atata timp cat o organizatie PDL (ne referim la Constanta) este doar un instrument de rafuiala politica,de plasare a parazitilor politici incapabili de a trai de pe urma unei profesii,in sediile carora este pustiu si asa zisele activitati politice se reduc la convocari la restaurante?Care membru de partid cu sau fara functii in organizatie are habar de statut,de program,de activitate organizata.Cand a venit cineva de la judet sa vada ce se petrece la municipiu,sa ajute cu ceva ? Si la urma urmei,de ce s-ar schimba ceva atata timp cat nimeni nu are interes ,totul rezumandu-se la politica nationala : scoala-te tu,ca sa ma asez eu.Pe cocosat doar mormantul il indreapata