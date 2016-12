Cristian Popescu Piedone și-a depus candidatura pentru un nou mandat

Cristian Popescu Piedone și-a depus, astăzi, candidatura pentru un nou mandat de primar al sectorului 4.„Astăzi am făcut un pas care nu mi-a fost ușor: mi-am depus candidatura pentru Primăria Sectorului 4. Singurii care au fost prezenți alături de mine au fost copiii mei: Ana și Vlad, pentru că familia mi-a oferit sprijinul de care aveam nevoie și mi-a dat curajul de a merge mai departe", a scris Piedone pe pagina sa de Facebook.Piedone a demisionat din funcția de primar al sectorului 4 după incendiul de la clubul Colectiv.El anunță că va candida independent."Mă cunoașteți toți. Nu am fost niciodată un om de partid și nu am depins de partide. De aceea candidez independent. Înainte de toate sunt om și sunt în slujba oamenilor. Am văzut toți de ce sunt capabile partidele", a mai scris Cristian Popescu-Piedone.