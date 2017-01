Cristian Popescu Piedone anunță că se retrage din funcția de consilier local la Sectorul 4

Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a anunțat, pe Facebook, că se retrage din funcția de consilier local la Sectorul 4, arătând că numărul consilierilor PPUSL nu este suficient pentru a influența lucrurile."În ceea ce mă privește, scorul obținut de lista pentru Consiliul Local PPUSL îl consider a fi unul bun, însă nu suficient. Din păcate, numărul consilierilor PPUSL care vor intra in Consiliul Local nu este suficient pentru a influenta lucrurile. De aceea am decis să mă retrag, iar locul meu va fi luat de tineri. Pentru că am promovat tineri pe listă, tineri despre care știu că au viitorul în față și doresc să facă ceva pentru cetățeni", a precizat Piedone, potrivit Agerpres.ro.El a susținut că, personal, va rămâne un social-democrat convins și va continua să construiască "ceva și în politică", dar și că va urma o perioadă în care se va dedica familiei."Am arătat, în administrație, că se poate lucra pentru oameni. Știu că și în politică sau în ONG-uri se poate munci în folosul cetățenilor. Voi dovedi acest lucru. Pentru mine va urma o perioadă în care mă voi dedica familiei. Dar voi continua, ca orice cetățean, să fiu implicat în problemele sectorului", a adăugat Cristian Popescu Piedone.El a subliniat că îl felicită pe noul primar ales al Sectorului 4 și speră ca acesta să pună în aplicare promisiunile pe care le-a făcut în campanie, arătând că va atrage atenția de fiecare dată asupra eventualelor derapaje ale noii conduceri a primăriei.Piedone a mai arătat că își pune experiența de peste 20 de ani căpătată în slujba cetățenilor, la dispoziția celor care au nevoie de ea și se va lupta să-și demonstreze nevinovăția."Nu în ultimul rând, vă asigur că mă voi lupta să îmi demonstrez nevinovăția. Până la urmă adevărul va ieși la iveală. Am încredere că justiția va lua decizia corectă. Îmi cer scuze față de aceia care s-au simțit lezați de candidatura mea, însă mereu am spus că acesta este un drept câștigat în Decembrie 1989, care trebuie respectat", a adăugat Piedone.Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost trimis în judecată, în data de 6 mai, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul "Colectiv". El este acuzat de săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, cauzând vătămarea intereselor legitime ale unor persoane fizice și ale Sectorului 4 al municipiului București.