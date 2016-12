Cristian Diaconescu candidează, şi el, pentru conducerea PSD

Cristian Diaconescu candidează, și el, pentru conducerea PSD

Luni, 25 Ianuarie 2010

Vicepreședintele PSD Cristian Diaconescu a anunțat că s-a decis să candideze la șefia partidului. Această candidatură este o alternativă atât la Mircea Geoană, cât și la Adrian Năstase, au declarat pentru NewsIn surse social-democrate. Întrebat dacă își menține candidatura în aceste condiții, senatorul PSD Miron Mitrea a declarat că „indiferent cine mai intră în cursă”, el nu-și retrage candidatura, se arată pe HotNews. „Dacă am apucat să spun că voi candida, așa rămâne”, a continuat Miron Mitrea. Vineri, când a anunțat că luptă pentru șefia partidului, Mitrea a precizat că a luat această decizie pentru că vicepreședintele PSD Cristian Diaconescu nu dorește să candideze. „Cu multă vreme în urmă, m-a întrebat dacă aș fi dispus, în cazul în care candidează, să-l sprijin. Și eu am spus că da. Se pare că încă nu a luat această decizie, așa că am să candidez eu”, a declarat, vineri, senatorul social-democrat. Potrivit HotNews, decizia lui Cristian Diaconescu a fost comentată de liderii PSD prezenți la întâlnirea din Poiana Brașov. Președintele PSD, Mircea Geoană, a declarat că „fiecare este liber să candideze”. „Este o competiție deschisă, cel mai bun va câștiga”, a replicat vicepreședintele Ilie Sârbu. Dan Nica s-a rezumat la a preciza că „este foarte interesantă candidatura lui Cristian Diaconescu”. Fostul ministru de Externe este apreciat drept „capabil” să obțină sprijin atât din partea actualilor susținători ai lui Geoană, cât și din partea celor din tabăra lui Năstase. „Dacă Geoană rămâne președinte, iese întărit și se poate răzbuna pe cei care nu l-au susținut. La fel și Năstase, care știm toți cum conducea partidul. Diaconescu este diplomat și ar putea să asigure un echilibru”, spune un lider PSD.