Cristian Diaconescu a plecat din PMP. Elena Udrea candidează la prezidenţiale

Cristian Diaconescu a plecat din PMP. Elena Udrea candidează la prezidențiale

Președintele Fundației Mișcarea Populară, Cristian Diaconescu, a declarat, ieri, că și-a dat demisia din Partidul Mișcarea Populară, dar își va respecta angajamentul de a candida în alegerile prezidențiale și că își va strânge singur semnă-turile necesare pentru depunerea candidaturii.„Îmi voi respecta angajamentul de a candida, am să-mi strâng singur semnăturile. Consider esențial ca cineva care are o pregătire specifică pentru exercitarea postului de președinte din prima zi de mandat să poată să explice, să prezinte acest lucru societății și, evident, să fie votat în consecință”, a afirmat Diaconescu. El a mai spus, ieri, că nu s-a consultat cu președintele Traian Băsescu atunci când a decis să candideze ca independent la alegerile prezidențiale și nu știe dacă are sprijinul acestuia, menționând că șeful statului a spus ceea ce a avut de spus.Întrebat dacă are sprijinul lui Traian Băsescu pentru candidatura sa independentă la alegerile prezidențiale, Diaconescu a spus că nu s-a consultat cu președintele pe această temă. „Președintele s-a exprimat, a spus ce a avut de spus, eu m-am exprimat, păstrez determinarea de a continua această candidatură independent, de acum încolo fiecare știe ce are de făcut”, a afirmat Diaconescu.De asemenea, el a declarat că nu a informat-o pe Elena Udrea despre decizia sa de a candida ca independent la prezidențiale și de a demisiona din PMP, precizând că nu va participa nici la Consiliul Național al partidului, care se reunește astăzi.Tot ieri, președintele PMP, Elena Udrea, a declarat că regretă plecarea lui Cristian Diaconescu din partid, adăugând că acesta a fost doar propus, nu și votat de conducerea formațiunii pentru a intra în cursa electorală pentru Cotroceni. Elena Udrea a susținut că este pregătită să-și asume candidatura la Președinția României. „Așa cum spun de mult timp, sunt candidatul care îl poate învinge pe Victor Ponta, îl pot bate pe Victor Ponta în orice competiție, inclusiv în cea pentru Președinția țării. Vom avea o dezbatere și vom vota, pentru că așa spune statutul PMP, după care partidul intră în linie dreaptă, în precampanie și apoi în campania pentru prezidențiale”, a afirmat Udrea.