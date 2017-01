Cristea Gâscan susţine scoaterea primarilor de sub influenţa politicii şi renunţarea la funcţia de viceprimar

Cristea Gâscan susține scoaterea primarilor de sub influența politicii și renunțarea la funcția de viceprimar

Aproximativ 400 de primari și 150 de secretari din întreaga țară au participat, în perioada 21-24 februarie, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România (A.Co.R), organizată la București. Delegația constănțeană a fost formată din 22 de primari și 6 secretari. La întrunire au fost prezenți primul-ministru Emil Boc, miniștrii Vasile Blaga, Elena Udrea, László Borbély, Mihai Constantin Șeitan, precum și secretari de stat. Primarul comunei Independența, Cristea Gâscan, a declarat că, în linii mari, „atmosfera de la lucrări a fost agitată, dar într-o notă de democrație, demonstrând că primarii sunt interesați de comunitățile locale”. În plus, Gâscan a precizat că membrii A.Co.R au primit numeroase promisiuni din partea guvernanților, multe dintre problemele administrațiilor locale fiind cuprinse pe agenda de lucru a miniștrilor Cabinetului Boc. Potrivit primarului, majoritatea participanților a cerut Guvernului să nu mai acorde ajutorul social și să se aplice strict formula cuprinsă în Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, primăriile urmând să angajeze șomeri pentru diferite lucrări. În opinia sa, această măsură, agreată inclusiv de miniștri, va încuraja munca. Reprezentanții administrațiilor locale și cei ai Guvernului au analizat și problema disponibilizărilor pe care primăriile trebuie să le facă în funcție de numărul de locuitori, dar nu s-a stabilit nimic concret. Membrii A.Co.R. și ceilalți invitați au dezbătut, de asemenea, beneficiile și modalitățile de aplicare a Tratatului de la Lisabona pentru administrațiile locale. Mai mult, aleșii au aprobat desfășurarea unui program de pregătire a personalului din primării pe 15 domenii de specialitate, cursurile urmând să înceapă din această toamnă. Statutul aleșilor locali Cristea Gâscan a venit cu câteva propuneri de modificare a statutului și numărului aleșilor locali. Prima dintre ele se referă la reducerea numărului de consilieri. „Eu susțin renunțarea la funcția de viceprimar pentru localitățile care au sub 5.000 de locui-tori. Cu salariul unui viceprimar putem plăti salariile a trei angajați din primărie”, a argumentat el. O altă inițiativă îi vizează strict pe edili. În viziunea sa, primarii ar putea face parte din corpul înalților funcționari publici. „Primarii nu au ce căuta sub umbrela politică. De ce trebuie să sufere o comunitate întreagă pentru că primarul face parte dintr-un partid care nu este la guvernare?”, a pus problema Cristea Gâscan. Asociația Comunelor din România se va întruni într-o nouă Adunare Generală în luna august, la Constanța.