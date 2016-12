Crin Antonescu vrea ca numele viitorului premier USL să fie comunicat oamenilor

Liderul PNL Crin Antonescu a declarat, astăzi, referitor la afirmațiile lui Adrian Năstase privind o posibilă rocadă în USL între candidatul la președinție și premier, că USL „nu are de gând să joace șah” cu cele două funcții și că ține foarte mult ca numele viitorului premier să fie comunicat clar.„Nu avem de gând să jucăm șah cu premierul, președintele, candidatul la președinție. Ca să fie limpede, nu am absolut nimic, inclusiv împotriva declarațiilor d-lui Geoană, că o competiție pentru desemnarea candidatului la președinție este deschisă și că oricine are voie să ia parte la ea, n-am nicio problemă cu asta. Țin însă foarte mult ca numele viitorului premier al USL să fie comunicat clar și ferm publicului”, a afirmat Antonescu, solicitat să comenteze afirmațiile liderului PSD Adrian Năstase.Potrivit liberalului, în condițiile în care alegerile parlamentare vor fi anul viitor, e cinstit pentru opinia publică să știe cine va fi premier, „mai ales din partea unei alianțe care are de gând să respecte Constituția și în care premierul va discuta, negocia și decide în chestiunile economice”.