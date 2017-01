Crin Antonescu vine la Constanţa să lanseze candidatul PNL la primărie

Crin Antonescu vine la Constanța să lanseze candidatul PNL la primărie

Pedeliștii constănțeni sunt sub pragul de 8 procente, în timp ce liberalii se situează peste cota cu care au pornit la drum în alegerile din 2008. Acestea sunt previziunile unui sondaj comandat de PNL pentru municipiul Constanța, în contextul pregătirii candidatului pentru primăria tomitană. Cu ceva vreme în urmă, pre-ședintele organizației județene a PNL Constanța, deputatul George Dragomir, anunța că partidul a comandat un sondaj de opinie la nivelul municipiului Constanța în contextul alege-rilor locale din 2012. Zis și făcut… Sondajul a fost realizat și potrivit aceluiași George Dragomir, iată că acum rezultatele sunt pe mesele liberalilor constănțeni și ele ar fi… îmbucu-rătoare. „Îmbucurătoare da, dar nu și suficiente pentru Constanța”, după cum a ținut să precizeze Dragomir. Cifrele sondajului nu sunt publice, însă. Dragomir susține că acesta este un instrument de lucru intern. Orientativ, liderul liberal a declarat că cifrele sunt peste cele cu care peneliștii au pornit la drum în alegerile din 2008. „Am revenit acolo unde am fost”, a spus liderul PNL Constanța, menționând că în prezent liberalii constănțeni s-ar situa undeva în jurul cotei naționale. Ce au urmărit liberalii cu acest sondaj? Să vadă care este gradul de încredere al alegătorilor constănțeni în numele care ar putea sta pe buletinele de vot sub sigla PNL. Întrebat dacă este adevărat că democrat - liberalii au fost cotați cu 8 procente în sondajul cu pricina, depu-tatul George Dragomir s-a rezumat la a declara: „nici măcar atât”. Secretomania liberalilor este absolută în ceea ce privește pregătirile alegerilor locale din 2012. Ei nu au avan-sat, deocamdată, niciun nume oficial care ar putea să-i reprezinte în cursa electorală. Dragomir a declarat însă, ieri, pentru „Cuget Liber”, că anunțul oficial va fi făcut în prezența liderilor de la centru și probabil în luna decembrie sau cel târziu în ianuarie 2011. „În funcție de răspunsul pe care îl primesc de la centru, vom organiza un eveniment politic de amploare, la care vreau să participe atât președintele partidului (n.n. Crin Antonescu), dar și o parte din guvernul alternativ”, a spus Dragomir. După Constanța, liberalii pregătesc alte sondaje și pentru celelalte municipii și orașe din județ, rămânând ca în mediul rural să se organizeze focus-grupuri.