Crin Antonescu: "USL 2 este o minciuna enormă"

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a afirmat, vineri seară, la Prime Time News, la Realitatea TV, că "USL 2 este o minciună enormă din partea lui Victor Ponta și a acoliților săi" și că atitudinea liderului PSD, în acest context, reprezintă "o amenințare". Antonescu a subliniat că ”ceea ce a făcut Victor Ponta, în această seară, această imensă mascaradă", l-a determinat să voteze duminică."USL 2 este o minciună enormă din partea lui Victor Ponta și a acoliților săi, este o amenințare, pentru că, o asemenea atitudine, deci chiar și atunci când aproape ai câștigat partida, tot simți nevoia să minți, tot simți nevoia să înșeli, tot simți nevoia să-ți ascunzi adevărata identitate, asta nu are ce să fie bine, în termeni populari, și este, de asemenea, o enormă rușine pentru oameni de tipul acestui Tăriceanu, atât de apreciat de foarte multă lume comodă în gândire și în atitudine și care mă face să spun că eventualul succes al stângii, dacă îi putem spune așa acestui PSD, are drept cauză impostura, falsul din partea autointitulată dreaptă a scenei politice românești (...) USL a avut un proiect de construcție riscantă, de anvergură, la care am participat cu toata energia bună, credința, onestitatea și cu toată imaginația mea. Eu nu am cum să stau deoparte și să nu spun ce cred astăzi despre aceste lucruri. În această seară, domnul Ponta, domnul Dragnea, și toți ceilalți valeți politici, în frunte cu domnul Tăriceanu încearcă, într-un fel să paraziteze o imagine pe care eu, împreună cu aliații de atunci, am creat-o in 2009. Domnul Ponta a trădat spiritul USL, în vara anului 2012, l-a trădat ulterior, de aceea USL și-a încheiat activitatea” a mai spus Crin Antonescu, citat de realitatea.net.