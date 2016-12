Crin Antonescu: „Sunt solidar cu Gigi Becali“

2

solidaritatea puscariabililor

Cutremurata de durere si indignare,toata țara plange.Evenimentul este mai dramatic decat cutremurul din 1997.Ponta-copy,Zgonea,Cacarau,marii nostri umanisti compatimesc soarta celui trimis sa se odihneasca in conditii de lux la o puscarie,care va deveni nu peste mult timp obiectiv turistic major,oferind celor doritori posibilitatea de a vizita celula in care si-a scris o parte din opera,Nastase creatorul lui " dottore Ponta-copy".Va fi mai celebra si mai vizitata ca Doftana.In realitate este o ticaloasa diversiune care vrea sa inoculeze cetatenilor slabi de inima ,cat de riscanta este viata politicianistului in Romania .Toti complicii si autorii personajului Becali regreta,compatimesc dar nu condamna. Toata tevatura se reduce la doua chestiuni : selectia si cinstea. Vina principala a existentei acestor borfasi politici o poarta partidele care,fara scrupule,din interese meschine primesc si promoveaza toate lepadaturile.Nu exista criterii de selectie.A doua,este cinstea,notiune pe care sa dispara definitiv atat din limbaj cat si din politica.Nu exista pol;itician cinstit in Romania.Nu poate exista.Pentru unii,si la acestia ne referim in mod special,cinstea inseamna a te face ca nu vezi cum colegul tau de partid sau de parlament fura.Nu putem ocoli Justitia care este usor manevrabila si influentabila. Este cunoscut cazul celui trecut de 40 de ani care si-a asasinat parintii pentru a mosteni averea.Inainte de a da sentinta,judecatorii l-au intrebat daca are ceva de spus.Criminalul a raspuns : Fie-va mila de un biet orfan".Si a fost achitat.