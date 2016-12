Crin Antonescu şi Klaus Iohannis au demisionat din funcţiile din PNL

Crin Antonescu și Klaus Iohannis au demisionat din funcțiile din PNL

Prim-vicepreședintele PNL, Klaus Iohannis, a anunțat, ieri, că a demisionat din această calitate, precum și din cea de membru al BPN.„Având în vedere rezultatele obținute de PNL la scrutinul de duminică și mă refer aici mai mult la rezultatele obținute în municipiul Sibiu decât la nivel de țară, care și ele sunt proaste, în acest context vă informez că am demisionat în această dimineață (n.r. - ieri dimineață) din calitatea de prim-vicepreședinte al PNL și din calitatea de membru în Biroul Politic”, a anunțat Klaus Iohannis. El a spus că l-a informat pe președintele partidului despre acest pas.La alegerile europarlamentare de duminică, la Sibiu, PNL a obținut 17,91 la sută din voturi, în timp ce Alianța PSD-UNPR-PC a obținut 31,19 la sută.Anterior declarației susținute de Iohannis, președintele PNL, Crin Antonescu, a anunțat că scorul partidului la europarlamentare este sub așteptările liberalilor, precizând că el își va ține promisiunea legată de scorul formațiunii și că va face acest anunț în ședința BPN.„La un rezultat de 15%, PNL nu poate fi mulțumit, este un rezultat sub așteptările noastre. Așa cum am anunțat din campanie, neatingerea obiectivului este un eșec pe care ca președinte mi-l asum. Evident că îmi voi ține cuvântul, nu s-a pus niciodată problema altfel”, a afirmat Crin Antonescu.El a declarat, în mai multe rânduri, că dacă PNL obține mai puțin de 20% la europarlamentare va demisiona de la șefia partidului.În cele din urmă, Crin Antonescu a declarat oficial, ieri, că a demisionat din fruntea PNL, el precizând că Biroul Permanent Național al PNL, care a demi-sionat, asigură conducerea până la congres. Antonescu a mai adăugat că Delegația Permanentă pentru stabilirea datei și ordinii de zi a Congresului PNL va avea loc miercuri. Totodată, Biroul Permanent Național a votat împotriva unei colaborări cu PSD.