Crin Antonescu se detaşează categoric de evaluările lui Dinu Patriciu privind noul Guvern

Crin Antonescu se detașează categoric de evaluările lui Dinu Patriciu privind noul Guvern

Președintele PNL, Crin Anto-nescu, a declarat ieri, la Constanța, că evaluările pe care Dinu Patriciu le-a făcut, cu privire la Mircea Geoană sunt pur personale. Omul de afaceri liberal Dinu Patriciu a declarat sâmbătă că, în prezent, el însuși este mai folositor în ceea ce face decât ar fi în postura de premier, însă a apreciat că Mircea Geoană ar fi potrivit ca prim-ministru dacă prezidențiabilul PNL ar câștiga competiția pentru Palatul Cotroceni. „Mă detașez categoric de ele. Netăgăduind dreptul unui membru de a avea opinii, niciodată n-o să-l confund pe Tony Blair cu Mircea Geoană. Niciodată nu voi considera că Mircea Geoană este un liberal”, a spus ferm Antonescu, într-o conferință de presă. El a adăugat că, soluția sa, dacă devine președinte, este Klaus Iohannis pentru funcția de premier, și nicidecum Mircea Geoană. Crin Antonescu a ținut să își reafirme susținerea pentru Klaus Iohannis. „Opțiunea mea pentru prim ministru este limpede și statornică. Opțiunea mea este una pentru un premier independent, Klaus Iohannis, și un guvern politic”, a precizat el. Antonescu a spus că nu vrea să impună această opțiune. „Este o opțiune care va avea, angajez acest lucru, o susținere parlamentară majoritară”, a insistat el. „Nu cer voturile nimănui în turul doi pentru postul de premier, cer numai voturile românilor. Cine crede că între cele două tururi va avea loc un târg între șefii de partide, între candidați sau între susținătorii lor se înșală. În ceea ce mă privește, am spus de mult timp și rămân pe aceeași poziție. Nu cer și nu ofer postul de premier în turul doi nimănui”, a mai spus Antonescu. Fără alianțe Antonescu a mai declarat că nu există nicio alianță, nicio coaliție politică, între PNL și PSD, UDMR sau PC. „În momentul în care Traian Băsescu spune că în spatele acestei majorități, care într-adevăr există, stau oameni care nu îi plac, adică Ion Iliescu, Mircea Geoană, Viorel Hrebenciuc, Marian Vanghelie, îi spun că nu îmi plac nici mie, dar îi mai spun în plus că eu, Crin Antonescu, și Partidul Național Liberal n-am fost niciodată aliați, deocamdată cel puțin, cu acești oameni și cu acest partid. Cel care s-a aliat cu acești oameni și acest partid a fost domnia sa, la începutul anului 2009, stabilind un Guvern care a pus pe butuci România în mai puțin de un an”, a menționat președintele PNL. În ceea ce privește actuala majoritate, Antonescu a precizat că este una constituită în jurul unei „soluții rezonabile, o soluție primită bine de opinia publică”. Prezent ieri la Constanța, candidatul PNL la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a depus și o coroană de flori la Monumentul Eroilor Români căzuți în cel de-al II-lea război mondial cu ocazia Zilei Armatei Române. La eveniment, a luat parte și fostul ministru al Apărării, Teodor Meleșcanu. De asemenea, Antonescu s-a întâlnit, ieri după-amiază, la Casa de Cultură cu membrii și cu simpatizanții PNL din județul Constanța. Cu această ocazie, el și-a reamintit de începuturile sale în politică. „În viața mea politică este un moment pe care nu îl voi uita niciodată. Aici, la Constanța am primit botezul la liberalism, la începutul lui februarie 1990", a vorbit Crin Antonescu despre anii care îl leagă de spațiul dobrogean.