Crin Antonescu nu exclude posibilitatea ca Dinu Patriciu să se întoarcă în „politica activă“

Președintele PNL, Crin Antonescu, a participat, la sfârșitul săptămânii trecute, la lucrările Delegației Permanente și ale Consiliului Național Executiv care au avut loc în stațiunea Mamaia. Într-un interviu acordat ziarului „Cuget liber”, liderul liberal a făcut câteva previziuni asupra evoluției unor actori politici (n.r.- Traian Băsescu, Călin Popescu Tăriceanu, Mircea Geoa-nă și Dinu Patriciu) după încheierea alegerilor prezidențiale din această toamnă. „Fiecare dintre aceste persoane sunt persoane libere să decidă ce vor să facă”, a precizat inițial el. „Eu nu am de unde să știu dacă domnul Traian Băsescu, nemaifiind președinte, va dori sau nu să continue activitatea politică. Îmi aduc aminte o declarație pe care am apreciat-o și pe care o împărtășesc. Domnia sa a spus că, atunci când nu va mai fi președinte, acum sau altădată, nu va reveni nici în fruntea partidului, nici în Parlament. Practic, se va retrage din politica activă”, a vorbit el despre șeful statului. În legătură cu Călin Popescu Tăriceanu și Mircea Geoană, Crin Antonescu a remarcat faptul că cei doi sunt „încă tineri”, din perspectiva activității politice, și „au viitor în continuare în politică”. „În PNL, nu îl văd pe Călin Popescu Tăriceanu consilier prezidențial sau făcând parte dintr-o echipă de lucru a președintelui. Cred că domnul Tăriceanu va rămâne un om care își va desfășura activitatea politică în interiorul PNL, iar distribuția, locurile sunt o chestiune pe care o va hotărî PNL”, a adăugat Antonescu. În ceea ce îl privește pe Dinu Patriciu, președintele liberalilor a susținut că Patriciu în mod repetat și-a exprimat opțiunea pentru lumea afacerilor și nu pentru politică. „Cred că, având în vedere succesul pe care l-a avut în afaceri, acesta îl va face să continue acolo”, a mai punctat el. „Dar, sigur, nu e nimic de neimaginat. Nu e de neimaginat ca Dinu Patriciu să se întoarcă în politica activă, ca Traian Băsescu să se apuce de afaceri. Se poate întâmpla orice. Domnul Geoană se poate întoarce în diplomație”, a încheiat Crin Antonescu. Candidatul PNL la alegerile prezidențiale a fost de acord să vorbească și despre relația pe care o are cu primarul Constanței, Radu Mazăre. Deși cei doi sunt prieteni pe HI5, Crin Antonescu a negat prietenia virtuală cu edilul constănțean. „N-am abilități speciale în materie de acțiuni virtuale. Sunt asistat de o echipă de tineri. Sunt începător. Eu nu sunt prieten cu Radu Mazăre. Abia îl cunosc pe primar”, a declarat el.