Crin Antonescu nu exclude o alianţă la nivel naţional cu PSD

Crin Antonescu nu exclude o alianță la nivel național cu PSD

Ştire online publicată Luni, 18 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PNL Crin Antones-cu a declarat, la sfârșitul săptămânii, că o alianță mai largă, la nivel național, cu PSD nu este „o ipoteză exclusă”, dar că nu are niciun „zor” în momentul de față, excluzând, din nou, o apropiere de PD-L. Discuția a pornit de la preconizatele alegeri din Colegiul 19, ca urmare a demisiei parlamentarului PC Daniela Popa. Antonescu a spus, la Realitatea Tv, că nu s-a decis încă în PNL dacă vor avea un candidat propriu, dar a subliniat că „în spiritul a ceea ce s-a întâmplat la sectorul 1", unde PSD nu are candidat, ci îl susține pe liberalul Radu Stroe, liberalii ar trebui să facă un gest similar. Întrebat dacă acest lucru prefigurează o alianță la nivel național, Antonescu a spus: „E în funcție de foarte multe lucruri, e în funcție de sistemul electoral, de situația poli-tică din preajma alegerilor generale. Dar nu este o ipoteză exclusă”. „Nu am niciun zor pentru astfel de alianță”, a adăugat Antonescu, aducând în discuție diferența doctrinară dintre cele două partide politice. „Pe de altă parte, este aceasta prima problemă acum sau va fi în 2012 cea mai stringentă problemă - divergențele de doctrină între stânga și dreapta, politica de impozitare, care e foarte importantă - sau salvarea regimului democratic?”, a întrebat retoric liderul PNL.