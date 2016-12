Crin Antonescu, nesigur pe susţinerea PSD la prezidenţiale

1

PSD este o tarfa cu 10 fete, care adopta intotdeauna Solutia cea mai profitabila pentru ea. A avut nevoie de PNL pentru a veni la putere si imblinzi Occidentul,ca e un partid democrat. Acum, cu frinele in mina si organizatiile din teritoriu, vor vrea puterea totala. Caci asa sunt ei invatati. Iar asta nu se poate obtine cu un presedinte de alta culoare politica. Il pregatesc pe Oprescu in secret, sa fie propus in ultimul moment, datorita "defectiunilor", "greselilor" etc liberale. Vedeti circul dezlantuit in capital de Oprescu si sustinerea (motivatiile) din partea PSD. Normal, Oprescu trebuia sa-si dea demisia si partidul sa-l lase fara sprijin politic, dupa cazul Ionut. Faceti ce vreti, dar... nu va bazati niciodata pe PSD. Iar a ramine marionetaa lor pina in ultimul moment, distruge credibilitatea intregului partid...