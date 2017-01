Crin Antonescu: E o decizie pe care nu ne-am dorit-o! Noi cerem demisia lui Ponta

Președintele PNL,, a declarat, marți seară, în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o după ruperea USL, că formațiunea sa cere demisia premieruluimenționând că dacă președintele PSD nu va demisiona din fruntea Guvernului, atunci liberalii vor rămâne în opoziție.Potrivit lui Crin Antonescu, decizia ruperii USL-ului a fost una grea: Am să prezint elementele concrete ale deciziei luate de PNL în această seară. Este o decizie care s-a luat cu un vot covârșitor, dar care nu s-a luat ușor. E o decizie pe care nu ne-am dorit-o. Toată alianța pe care am construit-o, am dus-o trei ani și 20 de zile a avut un sens atâta vreme cât am putut spera că obiectivele, promisiunile, sunt urmărite. Nu mai avem niciuna din aceste speranțe.Ni s-a părut onest să nu prelungim un festival de ipocrizie, să avem curajul să constatăm ceea ce e adevărat: că USL nu mai există pentru că nu mai avea sens să existe.Prin încălcarea repetată și flagrantă a unor elemente a înțelegerii politice de către Ponta, PNL a decis să pună capăt unei crize prelungite de Ponta, să nu accepte o prelungire de 45 de zile, să decidă retragerea miniștrilor săi din acest Cabinet.A doua decizie e de a cere demisia lui Victor Ponta din funcția de premier. Ponta a primit mandatul în fruntea unui guvern USL, în urma unui vot copleșitor al cetățenilor României, pe un program politic la care aveam și noi contribuția noastră.În urma demisiei, s-ar urma procedura. Domnul Ponta ar avea prima șansă de a obține un nou mandat dacă are majoritate. Probabil că nu o va face domnul Ponta. Dacă nu va face acest lucru, PNL va rămâne în opoziție. Noi nu am dezertat de la obligația de a guverna, că suntem gata să participăm la orice formulă guvernamentală, nu fugim de această responsabilitate, dar nu mai putem cauționa un guvern care a încălcat mai multe înțelegeri.Am decis să acordăm deplină libertatea filialelor județene a partidului. În al patrulea rând, constatăm încetarea de fapt a USL.Această rezoluție a fost adoptată cu 187 de voturi pentru. A fost precedată de o discuție perfect deschisă.PNL este un partid care știe în momentele decisive să își apere identitatea și interesul politic.Aș vrea să mă adresez și alegătorilor care ne-au dat votul. Le cer iertare pentru că nu s-a putut, că nu am putut să ducem la capăt un proiect politic pentru care PNL și eu personal am pledat, am investit foarte mult, în care am crezut foarte mult. Nu regret faptul că un guvern se rupe, faptul că probabil PNL se vede din nou în opoziție. Nu pentru acest lucru e păcat. S-a ratat o șansă mare.Alegerea noastră a fost una dureroasă, dar simplă. Chiar cu riscul plecării de la Putere, aceasta e decizia corectă. Indiferent dacă vom continua în Opoziție sau la Putere, vom încerca să apărăm marile valori, marile obiective pe care le-am propus oamenilor.Noi cerem demisia lui Ponta și dacă nu și-o dă, suntem în Opoziție. Moțiunea de cenzură e o armă importantă, cred că principala armă a unui partid de opoziție. Nu vă îndoiți că PNL nu va folosi această armă. Ponta a avut o tentativă de mituire politică luni. Să facă un guvern unde sunt miniștri stabili. Știm cine e în opoziție, cine e la putere. Noi am luat o decizie explicită pentru a pune capăt unei crize care dăunează imaginii țării, a declarat Crin Antonescu.Nu. E o funcție care a fost dată prin vot în plenul Senatului. Nimeni nu îl împiedică pe domnul Sârbu să facă diverse acțiuni.Sunt mâhnit. Și în legătură cu domnul Rușanu. Pot să vă asigur că PNL nu va obstrucționa demersurile justiției.Sursa declarațiilor: www.realitatea.net