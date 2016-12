Crin Antonescu: „Demisia lui Chiliman din BPC este un gest normal şi corect“

Crin Antonescu: „Demisia lui Chiliman din BPC este un gest normal și corect“

Președintele PNL, Crin Antonescu, a calificat, ieri, drept un gest normal și corect demisia de onoare a lui Andrei Chiliman din Biroul Politic Central al partidului, informează Agerpres.„Este un gest normal. Este un gest corect al lui Andrei Chiliman și singular. Am fost nemulțumit de modul în care în toată această perioadă s-a făcut comunicarea, pentru că eu cred că atunci când aparținem aceluiași partid sau aceleași alianțe trebuie să ne cenzurăm pornirile polemice. După cum ați văzut, eu am evitat orice apreciere negativă la adresa lui Andrei Chiliman și la adresa oricărui coleg. Gestul demisiei lui Andrei Chiliman din echipa pe care eu am propus-o la Congres, conform statutului, este un gest de onoare și îl salut ca atare. Sunt absolut convins că relațiile vor decurge absolut normal”, a spus Antonescu, la finalul ședinței conducerii PNL. El a salutat și decizia lui Chiliman de a candida pentru un nou mandat la Primăria sectorului 1.