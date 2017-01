Crin Antonescu, declaraţii de presă: USL NU MAI EXISTĂ!

1

buboiul s-a spart

Conducerea PNL a adoptat, aseară, o rezoluție privind ieșirea liberalilor de la guvernare. Astfel, miniștrii liberali urmează să demisioneze din Guvernul Ponta. Publicitate Online Liderii PNL au discutat, în ședința Delegației Permanente, un proiect de rezoluție în patru puncte privind ieșirea de la guvernare a PNL, în text fiind solicitată și demisia premierului Victor Ponta. Proiectul de rezoluție dezbătut de conducerea PNL a prevăzut ieșirea de la guvernare, demisia în bloc a miniștrilor PNL și a secretarilor de stat, solicitarea demisiei premierului Victor Ponta și poziția parlamentarilor liberali la momentul votului asupra noului Guvern Ponta. Citește și Crin Antonescu: E o decizie pe care nu ne-am dorit-o! Noi cerem demisia lui Ponta De asemenea, proiectul a prevăzut și libertatea aleșilor locali de a negocia majorități la nivelul consiliilor județene și a consiliilor locale fără restricții de la centru, notează realitatea.net. Antonescu a spus, într-o conferință susținută alăturii de miniștrii PNL și de prim-vicepreședintele formațiunii, Klaus Iohannis, că demnitarii partidului și-au anunțat, practic, demisiile politice și își vor depunde demisiile din guvern până astăzi la ora 12. Primele reacții, după ruperea USL Ludovic Orban a anunțat ieri, după decizia PNL de ieșire de la guvernare, că PNL cere demisia premierului Victor Ponta, pe care îl acuză că nu a făcut aproape nimic din ceea ce a promis. "Azi am luat decizia de a retrage practic sprijinul politic domnului Ponta. Cerem demisia lui Ponta, care nu mai are legizimitate pentru a ramane premier. Pentru ca nu a facut aproape nimic de cand e premier", a declarat Orban, scrie realitatea.net. De asemenea, președintele PDL, Vasile Blaga, a declarat, comentând decizia PNL privind ieșirea de la guvernare, că președintele PNL, Crin Antonescu, "va culege ce a semănat împreună cu Victor Ponta", liberalul urmând să fie înlocuit de la șefia Senatului: "Va culege ce a semănat, Crin Antonescu, împreună cu Victor Ponta", a spus Blaga la Realitatea TV. El a amintit că Ponta și Antonescu au convocat, în 2012, ședințe ale Birourilor Permanente ale Camerelor Parlamentului în care au propus și au susținut înlocuirea președinților de la acea dată ai celor două foruri. Blaga a spus că judecătorii CC au fost de acord, la acea dată, cu decizia votată de parlamentari, iar președinții Camerelor au fost înlocuiți: "Îl vor schimba de la șefia Senatului", a spus Blaga, referindu-se la Crin Antonescu. Călin Popescu Tăriceanu a declarat, tot seară, după decizia PNL de denunțare a protocolului USL, că a votat împotrivă și că măsura stabilită este una pripită. "Am votat împotrivă. A fost o ședință lungă, au fost dezbateri nu foarte interesante. Eu cred că e o decizie grea, complicată, care ar fi trebuit mai bine analizată, gândită, a fost o atitudine ușor pripită, nu vreau să folosesc calificative care să îi deranjeze pe colegii mei. "În ceea ce mă privete nu îmi rămâne decât să mă gândesc în continuare ce îmi rămâne de făcut", a declarat Tăriceanu. Trimite știrea prietenilor tăi : Știrile ediției din PoliticăUrmătoareaPrecedentaUltimele știri din Politică • Crin Antonescu: E o decizie pe care nu ne-am dorit-o! Parerea ta contează !Click aici și comentează știrea. 1. buboiul s-a spart de la Hanibal acum 30 de minute S-a spart buboiul USL. A iesit o parte din puroi . Problema principala ramane cum se va manifesta electoratul pacalit si mintit fara rusine . Are acest electorat , acum in penultimul ceas , curajul , onoarea si demnitatea ca sa –i sanctioneze pe cei din USL ? Poate pleca asa de usor de la guvernare un partid fara sa fie tras la raspundere pentru tot raul facut ? Dupa cum se vede , poate..Romanul face politica cu inima si iarta usor . Cei 7,5 milioane de orbi pot sta linistiti ; a ramas USD sa continue marea minciuna . Palavragiul Antonescu , smerit si fatarnic a declarat “ urbi et orbi “ ca regreta ce a facut si a cerut iertare celor care au votat cu USL ,Daca reusea sa-i ia locul lui Basescu si sa puna statul de drept la pamant , mai proceda ca astazi ? Acum vinovatul principal nu mai e Basescu ci Ponta . El , Antonescu , fiind hotarat sa-l dea jos din functia de premier . Antonescu a gasit tapul ispasitor . Cu voce de vaduva inlacrimata , Antonescu ne-a promis iar marea cu sarea . Sa-l credem ? Ar fi o grava eroare . Sunt oameni ,ne referim la politicianisti , care chiar si atunci cand spun adevarul iti vine sa-i dai cu capul de pereti . La iesirea din sala unde s-a hotarat divortul , marele camelelon Hasotti si-a exprimat regretul pentru plecarea din USL . Hasotti si cativa ca el , sunt principalii vinovati de cele intamplate cu PNL si cu noi cetatenii in acesti doi ani . Antonescu a dat liber organizatiilor din provincie sa faca ce vor , sa incheie orice fel de aliante, orice fel de combinatii . Circul de-abia acum incepe . Liderii PNL care au hotarat iesirea din USL au pierdut marea ocazie de a se spala de pacate , daca ar fi votat si inlocuirea lui Antonescu de la sefia PNL . Este o scapare care in mod sigur se va repara cat de curand . Urmeaza la rand PSD . Poporul poate fi pacalit o data , de mai multe ori , dar nu permanent . Are si momente de luciditate . Sa speram ca nu va dura mult .