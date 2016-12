Crin Antonescu consideră că PNL s-a comportat ireproşabil în USL

Crin Antonescu consideră că PNL s-a comportat ireproșabil în USL

Președintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, la Constanța, cu ocazia ședinței Delegației Permanente a filialei liberalilor, că a venit să discute chestiuni organizatorice în perspectiva campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare.„Acum, PNL este într-o perioadă de reașe-zare a tacticilor și strategiile pentru perioada următoare și, în acest context, obiectivul numărul 1 este organizarea alegerilor europarlamentare”, a spus Antonescu.Întrebat dacă ruperea USL și ieșirea de la guvernare a PNL pot marca o percepție negativă în rândul electoratului, Crin Antonescu a răspuns că, personal, nu are niciun regret.„Consider că am făcut lucrul corect. Nu am niciun regret. PNL s-a comportat ireproșabil în această alianță, în USL, și am făcut un lucru corect pentru societatea românească. Nu am realizat o cercetare sociologică să vedem cum percepe electoratul ieșirea noastră de la guvernare și ruperea alianței, dar sunt optimist”, a afirmat liderul liberalilor. El a adăugat că partidul nu are probleme speciale de a se adapta la a face opoziție.