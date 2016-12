Crin Antonescu, atac la Ponta

1

s-a trezit antonescu

Antonescu a fost perfect caracterizat de Stanisoara ( PDL ) in oct.2012 : " este cel mai ridicol si caraghios roman , dl Goe al politicii romanesti " . Asta nu l-a impiedecat pe Stanisoara , lipsit de carcter , sa plece de la PDL la PNL pentru a se " implini politic si profesional ". Antonescu are si rolul de codoasa batrana , de a recruta toate curvele in ograda sa cu felinar rosu la poarta . Coalitia USL este asemnataoare unei vespasiene publice care gazduieste o clipa , cunoscuti si necunoscuti , prieteni si adversari . O coalitie , mai ales una monstruoasa ca USL , are un singur liant : afacerile in paguba statului , jafurile , concesiile , privilegiile , abuzurile , ilegalitatile . Coalitia uneste pe toti cei care se tem ca toate privilegiile pot fi pierdute daca noi partide rezultate din votul cetatenilor , vor avea indrazneala sa ceara controlul averilor si dreptul la viata si la guvernare . Vor mai exista probleme in Justitie atata timp cat politica se amesteca in treburile acesteia . Grajdurile USL sunt deja pline de gunoi . Este necesar sa apara forta capabila sa le curete sau sa le darame . Sa retinem ca Geoana a sesizat trezirea din somn a lui Antonescu si grija lui subita pentru pentru independenta justitiei . A omis doar sa precizeze faptul ca toti cei din USL au atacat nu doar magistratii si DNA ci statul de drept , legile , si constitutia .