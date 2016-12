Crin Antonescu a renunțat la candidatura la prezidenţiale

Crin Antonescu a renunțat la candidatura la prezidențiale

Sâmbătă, 31 Mai 2014.

Președintele demisionar al PNL, Crin Antonescu, a anunțat, astăzi, că nu va candida la Președinția României și că pune capăt și interimatului pe care îl are la conducerea acestei formațiuni politice."Vreau să anunț o decizie legată de candidatura la președinția României: știu, sau cel puțin consider, că sunt cel mai puternic candidat pe care dreapta l-ar putea avea. Spun acest lucru pentru că am forța, personalitatea, conturul, experiența politică necesară, ideile, vizunea, și capacitatea de a lupta pentru ca la toamnă PSD să nu pună mâna pe președinția României", a precizat Antonescu, potrivit Mediafax.ro.El a arătat că știe, în același timp, foarte bine clasa politică românească, cunoaște dreapta românească și pe toți cei care revendică această titulatură, cunoaște presa românească și modul în care se produc și se desfac pe piață opinii și curente de opinie."Nu pot să nu țin cont de toate aceste lucruri. Știu că oamenii politici adevărați sunt cei care schimbă sondajele, nu sondajele schimbă oameni politici adevărați. (...) Am tot ce e necesar pentru această luptă, nu am timp să demontez fixații, să vindec resentimente, să lărgesc orizontul unor mărginiri", a adăugat Antonescu.El a arătat că nu va candida la alegerile prezidențiale pentru a favoriza desemnarea urgentă a unui candidat care să fie mai ușor accepat de forțele politice de dreapta sau chiar de presa de dreapta."Conștient că este întru totul urgent ca efortul de unificare a dreptei sa facă pași cât mai concreți înainte, că este absolut urgent ca un candidat al dreptei unite să fie desemnat, anunț intenția de a nu candida la Președinția României și de a favoriza în acest fel desemnarea grabnică, rapidă, până la sfârșitul acestei luni sau cel târziu până la 15 iulie a unui candidat care să fie acceptat mai ușor de tot ceea ce înseamnă forță politică de dreapta sau cel puțin cu această pretenție, de tot ceea ce însemană presă de dreapta sau cel puțin cu această pretenție, de toți cei care vor să facă din România o țară pentru pietoni și nu pentru baroni", a spus Antonescu.