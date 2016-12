Crin Antonescu a promulgat legea referendumului

Președintele interimar Crin Antonescu a semnat, ieri, decretul de promulgare a Legii referendumului, în forma în care acesta are nevoie de o prezență de cel puțin 50% plus unu din numărul cetățenilor înscriși în listele electorale.Antonescu a spus că a decis să promulge Legea de modificare a Legii Referendumului în forma în care respectivul act normativ a fost votat de Parlament și aprobat de Curtea Constituțională. Astfel, referendumul va avea loc într-o singură zi - 29 iulie, între orele 8.00 și 20.00, cu posibilitate de prelungire a programului. Potrivit legii, președintele suspendat Traian Băsescu va putea fi demis doar cu majoritatea voturilor exprimate de cel puțin 50% plus unu din voturile cetățenilor cu drept de vot.