Creşterea indemnizaţiei de şomaj, în dezbatere la Senat

Creșterea indemnizației de șomaj, în dezbatere la Senat

Indemnizația de șomaj pentru per-soanele care au cel puțin un an de cotizare va crește cu aproximativ 100 de lei, cu un impact bugetar de 120 de milioane de lei pe an, potrivit unui proiect de lege inițiat de șapte parlamentari. Majorările prevăzute în proiectul de lege presupun creșterea de la 375 la 450 de lei indemnizația pentru persoanele care au cel puțin un an stagiu de cotizare.De asemenea, proiectul prevede majorarea cotelor procentuale, diferențiate în funcție de stagiu de cotizare, care se aplică mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare.Astfel, va crește de la 3% la 3,6% pentru persoanele cu stagiu de cotizare de cel puțin 3 ani, de la 5% la 6% pentru o cotizare de cel puțin 5 ani, de la 7% la 8,6% pentru persoanele care au co- tizat cel puțin 10 ani și de la 10% la 12% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani.În plus, inițiatorii mai vor ca persoanele care nu au avut un loc de muncă după absolvirea unei instituții de învățământ să beneficieze de o majorare de la 250 de lei la 300 de lei pe lună. Proiectul de lege se află în dezbatere publică la Senat