„Cred că domnul prefect intră într-un joc politic din care nu ştiu cum va ieşi”

Dănuț Culețu, despre cazul primarului Delicoti:

„Cred că domnul prefect intră într-un joc politic din care nu știu cum va ieși”

Cazul primarului de la Poarta-Albă, Vasile Delicoti, care a primit, vineri, din partea Prefecturii Constanța, ordinul de încetare a mandatului, a luat amploare. Astfel, reprezentanții PDL Constanța, Partidului Forța Civică Constanța, dar și Mișcarea Populară, filiala Constanța au luat atitudine și spun că ceea ce se întâmplă este o comandă politică „greu de digerat”.„Vom sesiza toate organele statului pentru a lua măsuri împotriva acestui abuz în serviciu din partea prefectului Eugen Bola. Este inadmisibil ceea ce se întâmplă. Se trece peste lege. Am încredere în justiție că se va face dreptate”, a spus președintele PDL Constanța, Christian Gigi Chiru.La rândul său, într-o conferință de presă organizată, ieri, la sediul Partidului Forța Civică din Constanța, deputatul Dănuț Culețu a tras și el un semnal de alarmă cu privire la acest subiect.„Îi atrag atenția domnului prefect Eugen Bola că nu este bine ceea ce face. Ordinul de încetare a mandatului primarului de la Poarta Albă, Vasile Delicoti, ar fi trebuit întocmit în termen de maximum șase luni de când a fost declarat incompatibil de ANI. El a emis acest ordin după un an, ceea ce reprezintă un abuz în serviciu. Cred că domnul prefect intră într-un joc politic din care nu știu cum va ieși. Este clar o influență politică, o presiune asupra lui, din moment ce a emis acest ordin peste termenul legal prevăzut de lege”, a declarat deputatul Dănuț Culețu.Nici cei de la Mișcarea Populară, filiala Constanța nu stau cu mâinile în sân. Ei au întocmit o scrisoare adresată prefectului Eugen Bola, pe care o vor depune, în cursul zilei de astăzi, la Registratura Prefecturii Constanța.Drept urmare, Mișcarea Populară cere prefectului Bola să comunice numele incompatibililor din administrația publică.„Cerem prefectului județului Constanța, Eugen Bola, să ne comunice, în termenul prevăzut de legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, o situație completă a persoanelor care dețin funcții de primar, viceprimar și se află în situație de incompatibilitate, similară cu cea a primarului eliberat din funcție, Vasile Delicoti. În condițiile în care există astfel de cazuri, solicităm prefectului să înainteze toate documentele către Agenția Națională de Integritate, pentru a fi constatată starea de incompatibilitate, și să procedeze în consecință la eliberarea din funcție a celor aflați în conflict cu legea. În cazul în care prefectul refuză să realizeze verificarea solicitată, care se înscrie în atribuțiile funcției pe care o ocupă, ne rezervăm dreptul de a formula plângere penală împotriva sa, pentru abuz în serviciu”, spun cei de la Mișcarea Populară Constanța.Reamintim că ordinul de încetare a mandatului primarului de la Poarta Albă, Vasile Delicoti, a fost luată ca urmare a faptului că edilul a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate (ANI).Cu toate acestea, edilul din Poarta Albă consideră că reprezentantul Guvernului în teritoriu a comis un abuz în serviciu și spune că se va adresa instanței de judecată.„Prefectul mă putea demite după șase luni. De atunci a trecut un an, ceea ce înseamnă că decizia prefectului este ilegală. Aș putea chiar spune că este un abuz în serviciu”, a declarat edilul Vasile Delicoti.Pe de ală parte, Delicoti a declarat că ordinul prin care prefectul a constatat încetarea mandatului său poate fi atacat în instanță în termen de 15 zile, ceea ce va și face.La rândul său, prefectul Eugen Bola susține că nu a făcut decât să aplice legea, iar primarul nemulțumit poate ataca în instanță decizia dacă așa consideră.„Eu doar am aplicat legea. Am constatat încetarea de drept a mandatului de primar ca urmare a raportului ANI”, a spus Bola.