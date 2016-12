Costineştiul va intra într-un amplu program de asfaltare. Investiţia de 2 milioane de euro, făcută din fonduri europene

Costineștiul va intra într-un amplu program de asfaltare. Investiția de 2 milioane de euro, făcută din fonduri europene

Primăria Costinești va demara în curând un amplu program de construcție de drumuri și reabilitare de tramă stradală în localitate. Este vorba despre o investiție de 2 milioane de euro, bani pe care administrația locală i-a accesat prin fonduri europene. Cu acești bani, vor fi construiți 8 km de drumuri de exploatație agricolă și vor fi reabilitate străzile din întreaga stațiune.„În total sunt aproximativ 5 kilometri de drum pe care am vrea să îi reabilităm, începând de la intersecția cu drumul național. Este vorba despre proiectul de Modernizare a Infrastructurii Rutiere Locale din comuna Costinești, finanțarea făcându-se din fonduri europene. Astfel, am vrea să reasfaltăm principalele artere rutiere din localitate, de la fundație până la covorul asfaltic. Noi tot timpul am pus accent pe lucrările de infrastructură care, până la urmă, nu sunt nimic spectaculos, ci doar un semn de civilizație. A avea drumul asfaltat, un trotuar luminat, rețea de alimentare cu apă și canalizare nu sunt decât condiții de normalitate, mai ales într-o localitate de statutul Costineștiului, care este vizitat în fiecare an de sute de mii de turiști”, ne-a declarat primarul Traian Cristea.De asemenea, tot în cadrul proiectului, Primăria Costinești va construi 8 kilometri de drumuri de exploatație agricolă, suma alocată fiind de aproximativ un milion de euro.„În anul 2000, în Costinești nu exista decât un singur drum, de 3 km, asfaltat. Erau doar vreo 20 de case nou construite, nu exista canalizare, alimentare cu apă, iar spațiile de cazare erau reduse. Lucrurile s-au schimbat însă, radical în acești ani”, ne-a declarat primarul Costineștiului, Traian Cristea.Astfel, în ultimii zece ani au fost asfaltate toate drumurile din comună, s-a tras apă, canalizare în toate cartierele, inclusiv în cele nou construite, timp în care localitatea s-a extins considerabil, având astăzi peste 33.000 de locuri de cazare. „În ultimii patru ani am asfaltat zeci de kilometri de drumuri, am extins rețeaua de alimentare cu energie electrică pe cel puțin 14 km. În urma acestei campanii, în zonele locuibile nu vor mai exista drumuri neasfaltate”, a precizat primarul Traian Cristea.v v vDupă refacerea tramei stradale și finalizarea lucrărilor de aducțiune a rețelei de gaze naturale, Primăria Costinești va demara un proiect de reabilitare a trotuarelor: „Imediat după ce terminăm cu rețeaua de gaze, acolo unde se va impune vom reconstrui trotuarele de la zero”.