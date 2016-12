Costineştiul va avea port pescăresc şi turistic

Mini-industrie pe litoral

Costineștiul va avea port pescăresc și turistic

Primarul localității Costinești, Traian Cristea, a vorbit ziarului Cuget Liber despre proiecte pe care le are în vedere pentru anul 2012, despre modul în care a încheiat anul în curs, precum și despre colaborarea pe care o are cu diverse ministere. - Cum a fost anul 2011 pentru adminis-trația locală Costinești?- A fost un an normal din toate punctele de vedere. Am reușit să finalizăm mai multe proiecte, nu avem datorii, nici la servicii, nici la utilități. Am reușit să realizăm un proiect de infrastructură drumuri pe o porțiune de 2 kilometri din fonduri proprii, la care se adaugă opt kilometri realizați prin măsura 3.2.2. Lucrările reprezintă turnarea fundației de asfalt în zona Epavei și a Mănăstirii. Pe lângă acestea, am extins rețeaua de energie electrică tot în zona mănăstirii, iar în cartierele noi am adus tot ce înseamnă utilități chiar înainte de construcția caselor. Noi avem altă logică de dezvoltare la Costinești. Mai întâi asigurăm electricitate, canalizare, apă și drumuri, după care le dăm voie oamenilorsă-și construiască. Tot timpul suntem cu un pas înaintea lor. - Ce planuri și proiecte aveți pentru anul 2012?- Sperăm ca până în luna septembrie să finalizăm proiectul pentru consolidarea falezei cu bani de la Ministerul Mediului și Pădurilor. Este o investiție de aproximativ 324 miliarde de lei vechi. Prin această inițiativă am reușit să construim o alee de promenadă de patru kilometri, situată între Tuzla și 23 August pe care atât turiștii, cât și locuitorii comunei se vor putea plimba în voie. De asemenea, sperăm că în luna mai să fie demarat proiectul comun al Ministerului Agriculturii și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului prin care se dorește construirea unui port turistic și pescăresc în zona epavei. Proiectul are o valoare de aproximativ 5 milioane de euro, bani care vor veni de la cele două ministere. Noi vom fi beneficiarii investiției cu dublă funcționalitate. Este un proiect complex, prin care vor fi construite platforme pe apă și diguri. Pe porțiunea de port pescăresc vor exista camere frigorifice, hale de tranșare, un centru de colectare, va avea toate dotările necesare desfășurării activității de pescuit industrial. Tot pentru 2012 avem în plan lucrări de întreținere a drumurilor și a sistemelor de alimentare. Avem canalizare în proporție de 100% și drumuri bune, acum trebuie doar să le întreținem. - Ce buget veți avea pe 2012?- Cred că vom avea același buget ca și anul trecut, adică aproximativ 6 milioane de lei din taxe și impozite, plus un milion care se adaugă din sume defalcate. Oricum, mă bazez pe proiectele finanțate de către minister. Am primit sprijin de fiecare dată când am solicitat, am bătut pe la ușile tuturor ministerelor, pentru că dacă tu nu te agiți pentru urbea ta, nu-ți bagă nimeni în traistă. - Ce proiecte aveți pentru tinerii din Costinești care își doresc o casă?- Tocmai ce am dat în folosință 40 de apartamente, iar prin Legea 15 am dat 120 de loturi. Pe 80 dintre acestea au fost deja construite case, rezultând un cartier de tineri, dotat cu toate utilitățile necesare, au apă, canalizare, drumuri, curent electric. - Să trecem la partea politică, cum priviți comasarea alegerilor?- Depinde din ce perspectivă privești. Cred că este mult mai bine pentru oameni să meargă la vot doar de două ori, o dată la parlamentare și locale, a doua oară la prezidențiale. Suma aceea de 25-30 de milioane de euro care poate fi economisită este foarte utilă. Poate fi oferită, spre exemplu, Ministerului Educației, care ar putea să demareze proiecte de importanță. Un alt beneficiu ar fi că, odată comasate, alegerile nu ar mai permite celor care vor să facă fraudă să se desfășoare, n-ar mai avea timp băieții să facă nimic. Important este că au reușit să se pună toți de acord ca primarii să fie aleși din primul tur de scrutin. În acest fel, se va face economie din toate direcțiile. - Vorbiți-ne despre relația pe care o aveți cu consilierii locali, parlamentarii Constanței și colegii dumneavoastră de partid!- Cu consilierii locali mă înțeleg foarte bine. Avem o colaborare foarte bună, ei au puterea de a decide, iar eu mă conformez votului lor. În ceea ce îi privește pe parlamentari, nu am foarte mare legătură cu ei. Sigur, când este un proiect de importanță, sau mai complicat, este păcat să nu te consulți cu ei, pentru că, după cum am spus trebuie să faci tot ce-ți stă în putință pentru urbea ta.Referitor la discuțiile care au loc în ultima vreme în PDL, prefer să stau de-o parte. Este o luptă pentru ciolan pe care eu personal o consider fără rost. - În final, spuneți-ne ce ați pregătit pentru sărbătorile de iarnă?- Avem pregătite în jur de 370 de pachete care vor fi oferite elevilor și profesorilor din localitate. Fiecare cadou are o valoare de aproximativ 30 de lei și conține dulciuri și alimente. Doresc pe această cale să le urez, de acum, atât locuitorilor comunei Costinești, cât și celor din Constanța, sărbători fericite, pline de lumină și bucurie!