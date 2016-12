„Costineştiul poate concura cu orice staţiune sau oraş din judeţul Constanţa“

Primarul Traian Cristea:

„Costineștiul poate concura cu orice stațiune sau oraș din județul Constanța“

Costineștiul își continuă ritmul nebun de dezvoltare. Deși majoritatea primăriilor din județ, indiferent de coloratura politică a edililor și consiliilor locale, se plâng că toate proiectele de investiții au fost blocate de guvern, mai există și excepții. În comuna Costinești se lucrează de zor la asfaltat drumuri, în momentul de față fiind deschise mai multe șantiere de lucru.„În anul 2000, în Costinești nu exista decât un singur drum, de 3 km, asfaltat. Erau doar vreo 20 de case nou construite, nu exista canalizare, alimentare cu apă, iar spațiile de cazare erau reduse. Lucrurile s-au schimbat însă radical în acești ani”, ne-a declarat primarul Costineștiului, Traian Cristea. Astfel, în ultimii zece ani au fost asfaltate toate dru-murile din comună, s-a tras apă, canalizare în toate cartierele, inclusiv în cele nou construite, timp în care localitatea s-a extins considerabil, având astăzi peste 33.000 de locuri de cazare. „În ultimii patru ani am asfaltat zeci de kilometri de drumuri, am extins rețeaua de alimentare cu energie electrică pe cel puțin 14 km. În urma acestei campanii, în zonele locuibile nu vor mai exista drumuri neasfaltate”, a precizat primarul Traian Cristea.Utilitățile, cu un pas înaintea construcțiilorViteza de extindere a localității este atât de mare încât primarul Traian Cristea a decis ca infrastructura și utilitățile să fie extinse chiar și acolo unde acum nu există nicio construcție.„Toate terenurile astea sunt intravilane, oamenii au proiecte de construcții pe ele. Este normal ca noi, autoritate locală, în momentul în care omul se hotărăște să-și facă o casă sau o pensiune, să îi putem oferi deja toate utilitățile. Trebuie să fim cu un pas înaintea dezvoltatorilor imobiliari, a celor care vor să construiască în Costinești deoarece, acum, pe criza aceasta, nimeni nu mai vine să bage bani în construcții dacă nu îi oferi niște condiții. Iar la acest capitol, Primăria Costinești este un exemplu de seriozitate. În Costinești, nu se mai pune de mult problema utilităților. Aici nu e un lux să ai apă la robinet, canalizare, asfalt pe stradă sau iluminat public. Numai și din acest simplu motiv, Costineștiul poate concura oricând cu orice oraș și stațiune din județul Constanța”, ne-a declarat primarul Traian Cristea. Iar realitatea din teren pare să îi confirme spusele. La kilometri distanță în câmp, aproape de mare, vedem străzi asfaltate, trotuare, iluminat public, hidranți de incendiu, rețea de alimentare cu apă și canalizare. Există puține case în zonă, însă toate terenurile sunt lotizate și, oricând, proprietarii pot demara lucrările de construcție. Potrivit primarului Traian Cristea, investiția în asfaltarea drumurilor în cartierele nou înființate se ridică la peste 3,5 milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene. Mai mult, de curând au demarat lucrările și pentru asfaltarea drumurilor de exploatație agricolă.„Mai avem 1 milion de euro tot din fonduri europene pentru asfaltarea drumurilor de exploatație agricolă, care se întind pe o lungime de 5,6 km. Practic, vom asfalta drumurile de pe câmp pentru ca toate utilajele agricole și mașinile să nu mai intre de pe câmp în drumurile principale cu pământ și noroi pe roți”, a adăugat Cristea.Cum s-a rezolvat problema locuințelor pentru tineriDacă în anul 2000 existau doar vreo 20 de case nou construite, în decursul anilor s-a ajuns la sute de imobile doar cu destinație turistică. În paralel, primăria Costinești a avut grijă ca tinerii din localitate să nu fie nevoiți să plece în alte părți, oferindu-le toate condițiile pentru a-și construi o casă și a-și întemeia o familie. În acest sens, s-au pus bazele unui program de construire de locuințe pentru tineri. „În toate mandatele mele am pus mare accent pentru construcția de locuințe, pentru ca tinerii căsătoriți să fie motivați să rămână aici. Spre exemplu, numai în ultimul an am dat în folosință 40 de apartamente ANL, urmând ca în perioada următoare să fie inaugurate altele. Avem un bloc ANL care în proporție de 90% este gata, însă nu știu din ce motive s-a stopat finanțarea. Mai trebuie lucrat la finisaje și poate fi dat în folosință “, ne-a declarat primarul Costineștiului, Traian Cristea.În parale cu construcția de locuințe ANL, primăria a acordat tinerilor din Costinești terenuri pentru a-și construi case. „Numai anul trecut am dat în folosință tinerilor căsătoriți 85 de locuri de casă. Noi le-am asigurat terenul, toate utilitățile, iar ei trebuie doar să-și construiască locuințe. Spre bucuria noastră, mai bine de 90% dintre ei și-au ridicat deja casele, celelalte aflându-se în diferite stadii de execuție. Avem astfel un cartier nou, cu drumuri, apă, canalizare, electricitate, toate condițiile”, a mai spus Traian Cristea.