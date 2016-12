Costineştiul îşi revine după iarnă: au început lucrările de pregătire a plajelor

Costineștiul își revine după iarnă: au început lucrările de pregătire a plajelor

Nici nu a trecut bine iarna că stațiunea Costinești a intrat deja în febra pregătirilor pentru noul sezon estival. Primarul Traian Cristea spune că nu e timp de pierdut, mai ales că de Paște și 1 mai vor sosi primii turiști. Astfel, așa cum ne-am obișnuit de-a lungul timpului, la Costinești se tace și se face.Iarna nu și-a scuturat încă toate cojoacele, temperatura aerului sare timid peste pragul de îngheț, în timp ce marea freamătă cuminte. Cu toate acestea, plaja din Costinești vuiește de escavatoare și utilaje. Munți de nisip sunt mutați dintr-un loc în altul, se acoperă gropi, se sparg baricade de aproape un metru. Furtuna din această iarnă a făcut prăpăd pe plajă, așa că lucrările de refacere au început imediat cum vremea s-a mai liniștit.De pe faleză, primarul coordo-nează lucrările. „Întreaga plajă a fost răvășită de mare. La ultima furtună, marea a ajuns în buza falezei, acoperind întreaga plajă. A înaintat practic zeci de metri pe uscat. A distrus totul, a mutat nisipul, a rupt rețeaua de alimentare cu apă și canalizare de pe plajă. Acum, trebuie să refacem cât mai repede plaja, să reparăm tot ce s-a distrus”, ne-a declarat primarul Traian Cristea.Mai întâi se vor reface rețelele de alimentare cu apă și canalizare, apoi se va nivela plaja, se va duce nisip în zonele măturate de mare. „Toate aceste lucrări le facem cu resursele noastre. Nu are rost să îi așteptăm pe cei de la Apele Române, nu avem timp de pierdut. În plus, ei au altă treabă, ei să reabiliteze faleze, că aici ne descurcăm și singuri”, spune primarul.Valoare lucrărilor se ridică la 200.000 de lei și va fi suportată integral din bugetul localității.„Suntem stațiune turistică și nu ne permitem să stăm cu plajele nepre-gătite. Ne gospodărim singuri, avem grijă de localitate, pentru ca localnicii dar și oaspeții noștri care ne vizitează vară de vară să găsească cele mai bune condiții. Oricum, Costineștiul se schimbă de la an la an, se extinde și se modernizează”, a adăugat Traian Cristea.