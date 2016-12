"Costineştiul este un exemplu de seriozitate"

Primarul Traian Cristea:

"Costineștiul este un exemplu de seriozitate"

Deși în documentele oficiale figurează drept comună, Costineștiul a depășit de mult și cu mult definiția clasică a acestei unități administrative. Toate șoselele asfaltate, inclusiv drumurile de exploatație agricolă, apă, canalizare și electricitate în întreaga localitate, sute de vile și pensiuni, zeci de hoteluri și restaurante, la care se adaugă anual sute de mii de turiști. Aceste condiții au trecut cu mult Costineștiul în fruntea stațiunilor de top ale litoralului românesc. Iar această transformare a fost posibilă într-un timp record - 15 ani.„În anul 2000, în Costinești nu exista decât un singur drum, de 3 km, asfaltat. Erau doar vreo 20 de case nou construite, nu exista canalizare, alimentare cu apă, iar spațiile de cazare erau reduse. Lu-crurile s-au schimbat însă radical în acești ani”, ne-a declarat primarul Costineștiului, Traian Cristea. Astfel, în ultimii zece ani au fost asfaltate toate drumurile din comună, s-a tras apă, canalizare în toate cartiere, inclusiv în cele nou construite, timp în care localitatea s-a extins considerabil, având astăzi peste 33.000 de locuri de cazare. „În ultimii patru ani am asfaltat zeci de kilometri de drumuri, am extins rețeaua de alimentare cu energie electrică pe cel puțin 14 km. În urma acestei campanii, în zonele locuibile nu mai există drumuri neasfaltate”, a precizat primarul Traian Cristea.Nici în ceea ce privește utilitățile lucrurile nu stau altfel, Costineștiul fiind singura comună din județ racordată la apă, canalizare și electricitate în totalitate. Mai mult chiar, lucrările de infrastructură și utilități au fost executate în avans, chiar și în zone unde deocamdată nu există construcții, dar există proiecte.„Toate terenurile astea sunt intravilane, oamenii au proiecte de construcții pe ele. Este normal ca noi, autoritate locală, în momentul în care omul se hotărăște să-și facă o casă sau o pensiune, să îi putem oferi deja toate utilitățile. Trebuie să fim cu un pas înaintea dezvoltatorilor imobiliari, a celor care vor să construiască în Costinești deoarece, acum, pe criza aceasta, nimeni nu mai vine să bage bani în construcții dacă nu îi oferi niște condiții. Iar la acest capitol, Primăria Costinești este un exemplu de seriozitate. În Costinești, nu se mai pune de mult problema utilităților. Aici nu e un lux să ai apă la robinet, canalizare, asfalt pe stradă sau iluminat public. Numai și din acest simplu motiv, Costineștiul poate concura oricând cu orice oraș și stațiune din județul Constanța”, ne-a declarat primarul Traian Cristea. Potrivit acestuia, investiția în asfaltarea drumurilor în cartierele nou înființate s-a ridicat la peste 6 milioane de euro, bani proveniți din fonduri euro-pene.Dacă în anul 2000 existau doar vreo 20 de case nou construite, în decursul anilor s-a ajuns la sute de imobile doar cu destinație turistică. În paralel, primăria Costinești a avut grijă ca tinerii din localitate să nu fie nevoiți să plece în alte părți, oferindu-le toate condițiile pentru a-și construi o casă și a-și întemeia o familie. În acest sens, s-au pus bazele unui program de construire de locuințe pentru tineri. „În toate mandatele mele am pus mare accent pentru construcția de locuințe, pentru ca tinerii căsătoriți să fie motivați să rămână aici. Am dat în folosință anul trecut un bloc ANL și vor urma și alte proiecte asemănătoare”, ne-a declarat primarul Traian Cristea.În paralel cu construcția de locuințe ANL, primăria a acordat tinerilor din Costinești, de-a lungul anilor, terenuri pentru a-și construi case. „Noi le-am asigurat terenul, toate utilitățile, iar ei trebuie doar să-și construiască locuințe. Spre bucuria noastră, mai bine de 90% dintre ei și-au ridicat deja casele, celelalte aflân-du-se în diferite stadii de execuție. Avem astfel un cartier nou, cu drumuri, apă, canalizare, electricitate, toate condițiile”, a mai spus Traian Cristea.