COSMA, ÎN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT PRAHOVA

COSMA, ÎN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT PRAHOVA

Ştire online publicată Vineri, 24 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele PSD, Mircea Cosma, care s-a suspendat din funcția de președinte al PSD Prahova, în urmă cu aproape un an și jumătate, după ce a fost pus sub urmărire penală de DNA, a revenit, azi, în funcție, anunțând conducerea organizației județene că își revocă suspendarea.Anunțul a fost făcut de senatorul Daniel Savu, care în ultimul an și jumătate a condus ca interimar PSD Prahova și care și-a reluat funcția deținută anterior, de prim-vicepreședinte al PSD Prahova.