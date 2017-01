Corlăţean: Nu mai sunt fonduri pentru REPATRIERI

Corlățean: Nu mai sunt fonduri pentru REPATRIERI

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul roman de Externe, Titus Corlatean, a anuntat, azi, ca institutia pe care o conduce a ramas fara fonduri pentru repatriere."Voi solicita la rectificarea bugetara ca guvernul sa ofere mai multi bani. Operatiunea de evacuare (cea de repatriere a romanilor din Fasia Gaza - n.red.) s-a facut din bugetul MAE. Si nu mai avem. Am epuizat fondul de urgenta. Sper ca Ministrul Finantelor sa inteleaga sa ne sprijine. Sunt convins ca asa va fi", a declarat Titus Corlatean, citat de Ziare.com.Acesta a adaugat ca autoritatile sunt in permanenta legatura cu romanii aflati in zona de conflict si ca este posibil sa fie nevoie sa fie pusa in aplicare o noua procedura de evacuare."Am trimis colegi din echipe mobile consulare care sunt prezenti in Iordania si Israel. Sunt in permanent contact cu cetatenii romani de la fata locului. Exista noi solicitari de repatriere. Nu exclud ca in perioada urmatoare in functie de necesitati si posibilitati sa procedam la cel putin o noua procedura de evacuare", a mai spus ministrul, citat de realitatea.net.