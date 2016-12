Corina Gheorghe a demisionat din PDL şi s-a înscris în PMP

Corina Gheorghe a demisionat din PDL și s-a înscris în PMP

Ştire online publicată Joi, 06 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Democrat-liberala Corina Gheorghe și-a anunțat, ieri, demisia din PDL și din Consiliul Județean Constanța. Fosta democrat liberală a menționat că s-a înscris în Partidul Mișcarea Populară deoarece a ales să meargă alături de Traian Băsescu pentru a continua construcția viitorului.„Am luat o hotărâre fermă și o voi respecta. Așa cum am făcut de atâtea ori, atât în politică cât și atunci când am avut de îndeplinit sarcini profesionale. Începând de astăzi, renunț la calitatea de membru al PDL. Iau această decizie, ferm și fără echivoc, din motive personale dar îmi mențin, în același timp, drumul către dreapta scenei politice. Îmi respect foștii colegi democrat-liberali dar nu pot accepta direcția aleasă de cel care ar fi trebuit, astăzi, să fie principalul partid de opoziție din România”, a spus Corina Gheorghe într-un comunicat de presă.Ea a mai adăugat că, în opinia ei, consideră că și-a făcut da-toria, însă regretă că PDL nu a putut face opoziție actualului guvern. „Ruptura cu acest trecut politic este una definitivă și de aceea am demisionat și din funcția de consilier județean al PDL. Cred că este un gest de onoare față de colegii mei. Consider că mi-am făcut cu demnitate datoria însă regret că nu am putut face opoziția pe care guvernul actual o merită. M-am înscris astăzi, alături de alte 22 de persoane, în Partidul Mișcarea Populară, singura formațiune politică de dreapta care se opune cu adevărat actualei guvernări. Am ales să merg alături de Traian Băsescu pentru a continua construcția viitorului democrației în România. Mă simt datoare să vă mulțumesc, dvs. reprezentanților mass-media, pentru modul obiectiv în care ați înțeles să reflectați activitatea mea de până acum și, sper, ca pe viitor să păstrăm această relație corectă”, a mai transmis Corina Gheorghe.