Corina Dumitrescu, primul interviu: Propunerea a venit direct de la premierul desemnat Victor Ponta

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul desemnat al Educației al Cabinetului Ponta a acordat în exclusivitate pentru România TV, duminică, primul interviu după desemnare și după acuzațiile care i-au fost aduse. Corina Dumitrescu a spus că propunerea de a face parte din noul guvern a venit direct din parte lui Victor Ponta, în timp ce dânsa se afla în străinătate."Am primit un telefon să mă întorc din străinătate unde mă aflam cu doamna președinte de onoare a Universității "Robert Schuman" din Strasbourg unde discutam despre un parteneriat între universitatea noastră, universitatea dumneai și 4 universități din China. La întoarcerea în țara am avut prima și ultima discuție cu domnul premier desemnat Victor Ponta. Prima mea reacție a fost de refuz. I-am spus premierului desemnat că atâta vreme cât partidul are oameni experimentați în domeniul educației dând exemplu pe doamna Ecaterina Andronescu, nu are rost. A fost propunerea directă a domnului Ponta", a declarat Corina Dumitrescu la România TV.