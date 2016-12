Corina Creţu cere cotă în Constituţie pentru reprezentarea femeilor în funcţii

1

da, corect!

este o propunere judicioasa si merita sustinuta. Si Ceausescu cerea reprezentarea proportionala in organili de conducere... Dar trebuie ionsotita si de alte legi, care sa mentina cota de reprezentare si-n cazul condamnarilor penale, a incredintarii copiilor spre crestere tatilor (dupa divort) etc... Si... oricum, candidatele trebuie sa aiba -dovedit- aceleasi calitati profesionale si morale cu candidatii... altfel este doar sexism. Si asta trebuie reglementat tot prin lege. Caci abuzurile la noi sunt la ele acasa. Si 90% din adm. publica si justitie (punctele nevralgice ale Romaniei) sunt alcatuite din femei... Oare nu este si asta un semn, privind corectitudinea lor si modul in care sunt selectioante/promovate?